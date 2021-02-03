Жители Алтайского края прощаются с Александром Назарчуком

В Барнауле проходит церемония прощания с политиком Александром Назарчуком. Ее организовали в парламентском центре на ул. Анатолия, 81. Церемония продлится до 13 часов. После Назарчука похоронят на Власихинском кладбище рядом с супругой.

Как уже сообщал amic.ru, о смерти Назарчука стало известно 1 февраля. Тело политика обнаружили в его доме в поселке Солнечном. По данным местных Telegram-каналов, причиной смерти 81-летнего Назарчука стало отравление газом. Позже в компании "Газпром газораспределение Барнаул" опровергли эту версию. По данным специалистов, политик отравился угарным газом вследствие обмерзания дымохода. Этой версии пока придерживаются и в Следственном комитете. Ведомство провело проверку и возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

За свою политическую карьеру Назарчук успел побывать в кресле министра сельского хозяйства, а также 12 лет руководил краевым парламентом.

За вклад в развитие Алтайского края и страны Александр Назарчук награжден орденом "Знак Почета", орденом Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За заслуги перед Алтайским краем" II степени. На свое 80-летие, в августе 2019 года, Назарчук стал почетным жителем Алтайского края.