Жители Алтайского края прощаются с Александром Назарчуком

В Барнауле проходит церемония прощания с политиком Александром Назарчуком. Ее организовали в парламентском центре на ул. Анатолия, 81. Церемония продлится до 13 часов. После Назарчука похоронят на Власихинском кладбище рядом с супругой.
Как уже сообщал amic.ru, о смерти Назарчука стало известно 1 февраля. Тело политика обнаружили в его доме в поселке Солнечном. По данным местных Telegram-каналов, причиной смерти 81-летнего Назарчука стало отравление газом. Позже в компании "Газпром газораспределение Барнаул" опровергли эту версию. По данным специалистов, политик отравился угарным газом вследствие обмерзания дымохода. Этой версии пока придерживаются и в Следственном комитете. Ведомство провело проверку и возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
За свою политическую карьеру Назарчук успел побывать в кресле министра сельского хозяйства, а также 12 лет руководил краевым парламентом.
За вклад в развитие Алтайского края и страны Александр Назарчук награжден орденом "Знак Почета", орденом Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За заслуги перед Алтайским краем" II степени. На свое 80-летие, в августе 2019 года, Назарчук стал почетным жителем Алтайского края.
Комментарии
а что это за деятели в красных повязках? они кого и от кого охраняют?
участники гражданской панихиды
Об этом "человеке" и сказать то нечего ,Бог ему судья!!!
3.02.2021 11:46
Львов В
А у тебя портрет того, кто с красной мордой, в квартире висит? Его ты человеком называешь?
3.02.2021 11:46
Львов В
Объясниться не желаете?
О покойниках плохо не говорят, а хорошего и вспомнить нечего о нем...