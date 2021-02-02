Появилось фото с места гибели Александра Назарчука

В СМИ появился снимок домовладения алтайского политика Александра Назарчука после его смерти. Тело бывшего спикера Алтайского парламента и экс-министра сельского хозяйства России нашли в собственном доме в поселке Солнечном, расположенном под Новоалтайском.

На фотографии, опубликованной "Толком", видны пожарный автомобиль и спасатели, а также техника газовой службы.

Как ранее писал amic.ru, возможной причиной смерти стала утечка газа. Точный вердикт вынесут судмедэксперты.

Александр Назарчук родился в райцентре Романовского района 6 августа 1939 года. Кандидат биологических наук. Почетный гражданин Алтайского края (2019).

Депутат РСФСР, Госдумы, в 1994-1996 годах - министр сельского хозяйства. С декабря 1996 года в течение 11 лет был главой краевого парламента.

Кстати, последнее интервью Александр Назарчук дал именно ИА "Амител". С ним можно ознакомиться по ссылке.

Мы уже опросили алтайских политологов, что они думают о покойном. Свое мнение выразили Константин Лукин, Сергей Асеев и пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.