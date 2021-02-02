"Газпром" опроверг информацию, что Александр Назарчук погиб из-за утечки газа

"Газпром" опроверг информацию о том, что известный политик Александр Назарчук мог погибнуть из-за утечки газа. Предварительной причиной смерти бывшего спикера АКЗС в компании называют отравление угарным газом. В "Газпроме" отмечают, что сотрудники аварийно-диспетчерской службы выезжали на место происшествия вместе со спасателями МЧС. По словам специалистов, подвал дома был задымлен, но запаха газа в доме не было.

"По предварительным данным, причиной смерти Назарчука стало отравление угарным газом вследствие обмерзания дымохода в загородном доме его сына в поселке Солнечном", – сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Барнаул".

Также в компании подчеркивают, что последняя плановая проверка в доме проводилась 13 октября 2020 года.

Напомним, что о смерти Назарчука стало известно 1 февраля. Тело политика обнаружили в его доме в поселке Солнечном. По данным местных Telegram-каналов, причиной смерти стало отравление газом. Следственный комитет проводит предварительную проверку.

Прощание с политиком состоится в среду, 3 февраля. Церемония пройдет на первом этаже парламентского центра на Анатолия, 81, с 10 до 13 часов. Похоронят Назарчука на Власихинском кладбище Барнаула.

Специалисты "Газпром газораспределение Барнаул" напоминают, что при использовании газового оборудования необходимо соблюдать правила безопасности:

– не используйте неисправное газовое оборудование, не проводите самостоятельно его ремонт;

– запрещено использовать газовое оборудование при отсутствии притока воздуха для сжигания газа;

– нельзя пользоваться газовым отоплением при нарушении герметичности дымохода;

– перед началом пользования бытовыми газовыми приборами помещение необходимо проветривать, а головки дымоходов нужно периодически проверять;

– при запахе газа следует сразу же звонить в аварийно-диспетчерскую службу (АДС): 28-20-04 (АДС по Барнаулу, работает круглосуточно).