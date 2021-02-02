"Газпром" опроверг информацию, что Александр Назарчук погиб из-за утечки газа

"Газпром" опроверг информацию о том, что известный политик Александр Назарчук мог погибнуть из-за утечки газа. Предварительной причиной смерти бывшего спикера АКЗС в компании называют отравление угарным газом. В "Газпроме" отмечают, что сотрудники аварийно-диспетчерской службы выезжали на место происшествия вместе со спасателями МЧС. По словам специалистов, подвал дома был задымлен, но запаха газа в доме не было.
"По предварительным данным, причиной смерти Назарчука стало отравление угарным газом вследствие обмерзания дымохода в загородном доме его сына в поселке Солнечном", – сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Барнаул".
Также в компании подчеркивают, что последняя плановая проверка в доме проводилась 13 октября 2020 года.
Напомним, что о смерти Назарчука стало известно 1 февраля. Тело политика обнаружили в его доме в поселке Солнечном. По данным местных Telegram-каналов, причиной смерти стало отравление газом. Следственный комитет проводит предварительную проверку.
Прощание с политиком состоится в среду, 3 февраля. Церемония пройдет на первом этаже парламентского центра на Анатолия, 81, с 10 до 13 часов. Похоронят Назарчука на Власихинском кладбище Барнаула.
Специалисты "Газпром газораспределение Барнаул" напоминают, что при использовании газового оборудования необходимо соблюдать правила безопасности:
– не используйте неисправное газовое оборудование, не проводите самостоятельно его ремонт;
– запрещено использовать газовое оборудование при отсутствии притока воздуха для сжигания газа;
– нельзя пользоваться газовым отоплением при нарушении герметичности дымохода;
– перед началом пользования бытовыми газовыми приборами помещение необходимо проветривать, а головки дымоходов нужно периодически проверять;
– при запахе газа следует сразу же звонить в аварийно-диспетчерскую службу (АДС): 28-20-04 (АДС по Барнаулу, работает круглосуточно).
Комментарии
На кого батон крошите на "ГАЗПРОМ"? Самого Алексея Борисовича Миллера? Лучшего друга самого Владимвладимирыча? Труба замёрзла вот и все и пенсионер самоликвидировался на самоизоляции
Монополии, коррупция, формальные отписки. За что боролись как говорится.
Даже если и газом отравился то что? Пынька что-ли в его коттедже должен исправность газового оборудования контролировать и следить чтобы у него дымоход не замёрз?
Сырых ЛС
Сытых ЛС
обслуживают котлы не по ми кто и не пойми как
Сытых и семья тоже также погибли.
Задымление подвала. От чего.
2.02.2021 12:33
Константин
все поняли , что про С.Л.
обслуживают котлы не по ми кто и не пойми как
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Котёл ваш? Ваш! Вы можете выбрать любую организацию для обслуживания и даже втихаря починить сами. Если вам котел обслуживает "не по ми кто", то эта ваша вина, что вы этого "не по ми кто" наняли.
газпром должен выплатить ущерб
газпром должен выплатить ущерб
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А если у меня дом водой затопит и я утону, то водоканал?
А если я не заплачу за годовое обслуживание котла (сумма около 3,000 не для всех приемлема) то всем будет все равно что у меня с газом? И таких владельцев домов вокруг куча, которые вот так «сами» следят. Это неправильно, мало ЧП за последнее время, взрывы, пожары, утечки все из за газа
Это неправильно, мало ЧП за последнее время, взрывы, пожары, утечки все из за газа
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Почему неправильно? Дом частный? Частный! Вот хозяева пусть что хотят, то и делают.
глупость какая -то, уже теплынь на улице, труба замерзла, тем более в те дни было очень тепло
Уж лучше я валежником буду отапливать свою землянку, безопаснее.
странно, а почему уголовное дело не заводят, кто то спускает на тормоза?
2.02.2021 12:37
- гость
От дыма.
гость 13.05 писал (а)
глупость какая -то, уже теплынь на улице, труба замерзла
Так в этом-то и опасность: после оттепели чуть подморозило, и все. Тут и морозов больших не надо, просто к ночи похолодало, и водичка (растаявший снег или конденсат - влажность воздуха-то в субботу была высокая!) на трубе схватилась ледком, ну как лужи при осенних заморозках - и этого, увы, в данном случае вполне достаточно.
"...вследствие обмерзания дымохода"
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Как может обмерзнуть дымоход при работающем котле?
Вот если только котел какое-то время не работал и влага из подвала конденсировалась в дымоходе. Но это не час и не два. Кто выключает отопление зимой надолго, тем более что на всех современных котлах температура регулируется?
13:22, ерунду не пишите
Кто выключает отопление зимой надолго, тем более что на всех современных котлах температура регулируется?
известно кто - бгэс...
Кто выключает отопление зимой надолго
Так тепло ж было в субботу - нафига было кочегарить круглосуточно? Если дом хорошо держит тепло, то в такую погоду достаточно чуть-чуть подтопить утром - и все. Вы ж печку тоже не круглосуточно топите? Утречком подтопили, потом на ночь. А если днем оттепель, а к ночи подморозило (а так ведь и было в субботу!), то вот вам и результат! Для печной-то трубы это не страшно - она широкая, а на газовой сеточка мелкая стоит...
Если как говорится дом отапливался газом, дыма быть не должно, если обмерз дымоход и продукты сгорания не выходят котел останавливается автоматом из-за отсутствия тяги, даже мне рядовому владельцу газового котла это известно. Кто-то что-то не договаривает. И чего Газпром пошел проверять у него что подходит магистральная труба Ха ха.
"известно кто - бгэс..."
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Это да, может. Но проверить легко.
13:38, не знаю, вы наверное печным отоплением пользуетесь.
Я же специально упомянул про регулировку температуры. Сейчас не так уж тепло, чтобы отключать отопление на целый день, вчера было максимум -11.
Я отключаю котёл весной и осенью, когда температуры колеблятся около ноля или немного выше, при таких температурах дымоход не обмерзнет. А так зачем отключать? - поставил на минимум и всё.