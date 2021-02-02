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"Газпром" опроверг информацию, что Александр Назарчук погиб из-за утечки газа

, ИА "Амител"
По мнению газовиков, к гибели политика привел обмерзший дымоход
Александр Назарчук / Фото: amic.ru

Александр Назарчук / Фото: amic.ru

"Газпром" опроверг информацию о том, что известный политик Александр Назарчук мог погибнуть из-за утечки газа. Предварительной причиной смерти бывшего спикера АКЗС в компании называют отравление угарным газом. В "Газпроме" отмечают, что сотрудники аварийно-диспетчерской службы выезжали на место происшествия вместе со спасателями МЧС. По словам специалистов, подвал дома был задымлен, но запаха газа в доме не было.

"По предварительным данным, причиной смерти Назарчука стало отравление угарным газом вследствие обмерзания дымохода в загородном доме его сына в поселке Солнечном", – сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Барнаул".

Также в компании подчеркивают, что последняя плановая проверка в доме проводилась 13 октября 2020 года.

Напомним, что о смерти Назарчука стало известно 1 февраля. Тело политика обнаружили в его доме в поселке Солнечном. По данным местных Telegram-каналов, причиной смерти стало отравление газом. Следственный комитет проводит предварительную проверку.

Прощание с политиком состоится в среду, 3 февраля. Церемония пройдет на первом этаже парламентского центра на Анатолия, 81, с 10 до 13 часов. Похоронят Назарчука на Власихинском кладбище Барнаула.

Специалисты "Газпром газораспределение Барнаул" напоминают, что при использовании газового оборудования необходимо соблюдать правила безопасности:
– не используйте неисправное газовое оборудование, не проводите самостоятельно его ремонт;
– запрещено использовать газовое оборудование при отсутствии притока воздуха для сжигания газа;
– нельзя пользоваться газовым отоплением при нарушении герметичности дымохода;
– перед началом пользования бытовыми газовыми приборами помещение необходимо проветривать, а головки дымоходов нужно периодически проверять;
– при запахе газа следует сразу же звонить в аварийно-диспетчерскую службу (АДС): 28-20-04 (АДС по Барнаулу, работает круглосуточно).

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.02.2021 12:22
- гость -

На кого батон крошите на "ГАЗПРОМ"? Самого Алексея Борисовича Миллера? Лучшего друга самого Владимвладимирыча? Труба замёрзла вот и все и пенсионер самоликвидировался на самоизоляции

2.02.2021 12:25
АБОРИГЕН

Монополии, коррупция, формальные отписки. За что боролись как говорится.

2.02.2021 12:30
- гость -

Даже если и газом отравился то что? Пынька что-ли в его коттедже должен исправность газового оборудования контролировать и следить чтобы у него дымоход не замёрз?

2.02.2021 12:32
Константин

Сырых ЛС

2.02.2021 12:33
Константин

Сытых ЛС

2.02.2021 12:35
- гость -

обслуживают котлы не по ми кто и не пойми как
Сытых и семья тоже также погибли.

2.02.2021 12:37
- гость -

Задымление подвала. От чего.

2.02.2021 12:38
- гость -

2.02.2021 12:33
Константин


все поняли , что про С.Л.

2.02.2021 12:39
- гость -

обслуживают котлы не по ми кто и не пойми как
---------------

Котёл ваш? Ваш! Вы можете выбрать любую организацию для обслуживания и даже втихаря починить сами. Если вам котел обслуживает "не по ми кто", то эта ваша вина, что вы этого "не по ми кто" наняли.

2.02.2021 12:41
- гость -

газпром должен выплатить ущерб

2.02.2021 12:49
- гость -

газпром должен выплатить ущерб
--------------

А если у меня дом водой затопит и я утону, то водоканал?

2.02.2021 12:51
Гость

А если я не заплачу за годовое обслуживание котла (сумма около 3,000 не для всех приемлема) то всем будет все равно что у меня с газом? И таких владельцев домов вокруг куча, которые вот так «сами» следят. Это неправильно, мало ЧП за последнее время, взрывы, пожары, утечки все из за газа

2.02.2021 13:00
- гость -

Это неправильно, мало ЧП за последнее время, взрывы, пожары, утечки все из за газа
--------------

Почему неправильно? Дом частный? Частный! Вот хозяева пусть что хотят, то и делают.

2.02.2021 13:05
гость

глупость какая -то, уже теплынь на улице, труба замерзла, тем более в те дни было очень тепло

2.02.2021 13:09
Нищеброд

Уж лучше я валежником буду отапливать свою землянку, безопаснее.

2.02.2021 13:11
никита

странно, а почему уголовное дело не заводят, кто то спускает на тормоза?

2.02.2021 13:18
Гость

2.02.2021 12:37
- гость
От дыма.

2.02.2021 13:22
- гость -

гость 13.05 писал (а)
глупость какая -то, уже теплынь на улице, труба замерзла

Так в этом-то и опасность: после оттепели чуть подморозило, и все. Тут и морозов больших не надо, просто к ночи похолодало, и водичка (растаявший снег или конденсат - влажность воздуха-то в субботу была высокая!) на трубе схватилась ледком, ну как лужи при осенних заморозках - и этого, увы, в данном случае вполне достаточно.

2.02.2021 13:24
Павсекакий

"...вследствие обмерзания дымохода"
------
Как может обмерзнуть дымоход при работающем котле?
Вот если только котел какое-то время не работал и влага из подвала конденсировалась в дымоходе. Но это не час и не два. Кто выключает отопление зимой надолго, тем более что на всех современных котлах температура регулируется?

2.02.2021 13:27
- гость -

13:22, ерунду не пишите

2.02.2021 13:37
- гость -

Кто выключает отопление зимой надолго, тем более что на всех современных котлах температура регулируется?

известно кто - бгэс...

2.02.2021 13:38
- гость -

Кто выключает отопление зимой надолго

Так тепло ж было в субботу - нафига было кочегарить круглосуточно? Если дом хорошо держит тепло, то в такую погоду достаточно чуть-чуть подтопить утром - и все. Вы ж печку тоже не круглосуточно топите? Утречком подтопили, потом на ночь. А если днем оттепель, а к ночи подморозило (а так ведь и было в субботу!), то вот вам и результат! Для печной-то трубы это не страшно - она широкая, а на газовой сеточка мелкая стоит...

2.02.2021 13:46
Читатель

Если как говорится дом отапливался газом, дыма быть не должно, если обмерз дымоход и продукты сгорания не выходят котел останавливается автоматом из-за отсутствия тяги, даже мне рядовому владельцу газового котла это известно. Кто-то что-то не договаривает. И чего Газпром пошел проверять у него что подходит магистральная труба Ха ха.

2.02.2021 13:54
Павсекакий

"известно кто - бгэс..."
----
Это да, может. Но проверить легко.

13:38, не знаю, вы наверное печным отоплением пользуетесь.
Я же специально упомянул про регулировку температуры. Сейчас не так уж тепло, чтобы отключать отопление на целый день, вчера было максимум -11.
Я отключаю котёл весной и осенью, когда температуры колеблятся около ноля или немного выше, при таких температурах дымоход не обмерзнет. А так зачем отключать? - поставил на минимум и всё.

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