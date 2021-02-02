Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти Александра Назарчука

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти известного алтайского политика Александра Назарчука. По итогам предварительной проверки правоохранители выявили признаки причинения смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, вечером 1 февраля родственники обнаружили тело 81-летнего политика в своем доме в поселке Солнечном. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщал amic.ru, о смерти Назарчука стало известно 1 февраля. Тело политика обнаружили в его доме в поселке Солнечном. По данным местных Telegram-каналов, причиной смерти 81-летнего Назарчука стало отравление газом. Позже в компании "Газпром газораспределение Барнаул" опровергли эту версию. По данным специалистов, политик отравился угарным газом вследствие обмерзания дымохода. Теперь эту версию в качестве приоритетной назвали и в СК.

Прощание с Назарчуком состоится в среду, 3 февраля. Церемония пройдет на первом этаже парламентского центра на Анатолия, 81, с 10 до 13 часов. Похоронят политика на Власихинском кладбище Барнаула.