Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти Александра Назарчука

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти известного алтайского политика Александра Назарчука. По итогам предварительной проверки правоохранители выявили признаки причинения смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, вечером 1 февраля родственники обнаружили тело 81-летнего политика в своем доме в поселке Солнечном. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Расследование уголовного дела продолжается.
Как уже сообщал amic.ru, о смерти Назарчука стало известно 1 февраля. Тело политика обнаружили в его доме в поселке Солнечном. По данным местных Telegram-каналов, причиной смерти 81-летнего Назарчука стало отравление газом. Позже в компании "Газпром газораспределение Барнаул" опровергли эту версию. По данным специалистов, политик отравился угарным газом вследствие обмерзания дымохода. Теперь эту версию в качестве приоритетной назвали и в СК.
Прощание с Назарчуком состоится в среду, 3 февраля. Церемония пройдет на первом этаже парламентского центра на Анатолия, 81, с 10 до 13 часов. Похоронят политика на Власихинском кладбище Барнаула.
Комментарии
Ну это же не Навальный.
Как-то всё просто. У всех котлы, а умирают от них известные политики.
а кому уголовное дело предъявят, Назарчуку посмертно?
И обычные люди постоянно угорают. Вот только на это всем плевать
2.02.2021 15:32
- гость -
Как-то всё просто. У всех котлы, а умирают от них известные политики.
начались теории заговоров, да кому он нужен, чтобы с ним счёты сводить, уже старческая безолаберность, вот он не скрывал, что сводил счёты
Ежели просто работяга помер хрен бы кто чухнулся. И этот комитет отбрыкивался от возбуждения
Ни разу не слышал, чтобы из-за газового котла кто-то угорел. Даже в старых полно автоматики, а уж на свежих моделях датчиков до жути!