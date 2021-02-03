"Он мог стать президентом": как прощались с Назарчуком губернаторы, политики и земляки

Фото: Екатерина Смолихина

На церемонии прощания с Александром Назарчуком я, Вячеслав Кондаков, был не только как журналист. Мои родители переехали из Бийского района в Романово в конце 90-х. Тогда, еще будучи ребенком, в первые дни после переезда я сразу обратил внимание: а село-то красивое. Ровненькие улочки, много зеленых деревьев и на всех дорогах (кроме одной) уложен асфальт. Потом в школе мне объяснили, что Романово такое хорошее благодаря земляку Александру Назарчуку. Всю свою политическую карьеру он "приглядывал" за деревней, в которой родился, и регулярно приезжал в Романово: то на юбилей района, то на могилу к родителям, то пообщаться с местными жителями. И по словам романовцев, Назар (а в селе его называли именно так) знал каждую доярку в совхозе, каждого комбайнера по имени. Я сам несколько раз общался с Александром Григорьевичем, но уже после его ухода из политики. Один раз он угощал меня самогонкой собственного производства, и с упоением объяснял, почему романовское сало — лучшее в мире. В последний раз мы говорили с с Александром Назарчуком летом 2019-го. Я позвонил договориться об интервью. Он меня плохо слышал, но пригласил в гости. Сказал, что испечет пирогов и угостит тем самым вкусным романовским салом. Ну, видимо, и самогоночкой собственного приготовления. К сожалению, интервью пришлось отложить. Через полгода к Александру Григорьевичу в гости съездила моя коллега Евгения Даровская и записала последнее в его жизни интервью (его посмотреть можно по ссылке). А я так и не успел… Поэтому пришел на церемонию проститься с этим великим для моего села человеком. Таких, как я, оказалось несколько сотен.

"Человек-легенда"

Пришедшие проводить Александра Назарчука в последний путь, не прятали слез. Даже мужчины. Люди приехали со всех уголков края и подолгу стояли у гроба бывшего министра России, чья жизнь так нелепо оборвалась 1 февраля. Те, кто хорошо лично знал политика, утверждали: сил, энергии и здоровья ему хватило бы еще на много лет вперед.

О масштабе личности Александра Григорьевича можно судить по тому факту, что в магазинах в центре города уже с утра раскупили все цветы. На церемонии прощания присутствовали депутаты Госдумы, известные политики, общественники, генералы.. В большом зале АЗКС с трудом уместились все желающие. В последний раз, судя по всему, в Барнауле так прощались с Владимиром Бавариным и Михаилом Евдокимовым.

Глава региона Виктор Томенко прибыл на церемонию с роскошным букетом цветов. Несколько минут губернатор говорил с родными Александра Григорьевича. А потом выступил с небольшой речью, где рассказал о влиянии Назарчука на современную историю Алтайского края.

По словам Томенко, регион потерял яркого общественного деятеля и политика. Губернатор пообещал сохранить память о бывшем министре сельского хозяйства России. В кулуарах АЗКС, кстати, до этого некоторые политики в разговоре со мной высказали идею назвать в честь Назарчука улицу, площадь в Барнауле или на его родине — в селе Романово.

"Даже в сложные, самые тяжелые годы, когда в обществе наступил раскол, Александр Григорьевич продолжал заниматься созидательной деятельностью. И ему доверяли — и руководство, и простые люди, его избиратели, жители Алтайского края. Александр Григорьевич имел свою точку зрения и всегда прямо ее высказывал. Огромное трудолюбие, целеустремленность, верность своим идеалам и интересам Алтайского края всегда отличали Александра Григорьевича. Начав путь с помощника бригадира, он поднялся до больших высот на государственном уровне. Даже в самые сложное годы, когда в обществе наступил раскол, продолжал заниматься созидательной деятельностью. Имел свою точку зрения и всегда прямо ее высказывал. Человек-легенда", – сказал Виктор Томенко.

"Наш человек в Москве"

Следующим слово взял председатель АКЗС Александр Романенко, проработавший с Назарчуком два созыва в региональном парламенте. Романенко подчекрнул, что всю свою жизнь Александр Григорьевич потратил на одну цель — защиту интересов жителей края.

"Он родился на сельской земле, окончил сельскохозяйственный вуз и, начав с помощника бригадира, дорос до министра сельского хозяйства. На этом посту он в первую очередь решал вопросы поддержки, развития российского и алтайского села. Он был государственным деятелем — членом Верховного Совета РСФСР, депутатом Государственной Думы, членом Совета Федерации — и на столь высоких постах он был действительно лицом Алтайского края, нашим человеком в Москве. Александр Григорьевич — наш коллега, наш учитель. Три созыва он возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов. Это было сложное время, именно тогда формировались основы российского и алтайского парламентаризма. Благодаря его настойчивости рождалось правовое поле поддержки сельского хозяйства в Алтайском крае, закладывались основы местного самоуправления, социальной политики. Александра Григорьевича не стало, но он будет с нами, и мы будем все помнить этого замечательного человека, человека с большой буквы", — сказал спикер АКЗС.

"Для меня он был Сашкой"

Одну из самых трогательных речей произнес бывший губернатор края Александр Суриков, который знал Назарчука больше 50 лет. Познакомились они еще в 70-е. Суриков тогда руководил "Алтайавтодором", а Назарчук был главой родного Романовского района. Потом Александр Александрович стал губернатором края, а Александр Григорьевич возглавил парламент региона. Два политика дружили много лет, и поэтому экс-губернатор говорил очень сдержанно, словно стараясь сдержать эмоции. Ощущалось, что прощаться с соратником ему очень тяжело.

"Для меня он был просто Сашкой. Он был простым сельским парнем, который возглавлял один из мощнейших аграрных комплексов страны. Будучи депутатом Госдумы, он делал все для защиты брошенного сельского хозяйства страны. Он был также министром сельского хозяйства страны. Не помню, чтобы еще кто-то из нашего Алтайского края занимал столь высокую должность. Конечно, он в той команде ужиться не мог: не те взгляды. Но именно при нем правительство делало робкие попытки спасти село, брошенное в начале 90-х. Александр Григорьевич оставляет огромную память о себе. И он останется в наших сердцах. Я очень скорблю по этой утрате", — сказал Суриков.

"За ним шли. Его любили"

Речей было много. Опытный политик, экс-депутат АКЗС, экс-глава регионального КПРФ Виталий Сафронов вспомнил, как в 1966 году приехал в Романово, долго и безуспешно уговаривал Назарчука вступить в ряды комсомольцев.

"А если бы согласился, то мог бы стать президентом. Настолько большим человеком он был", — вспомнил Сафронов и предположил назвать в честь Назарчука улицу в Барнауле.

Глава Алейска Светлана Агаркова эмоционально рассказала о том, как Александр Назарчук признавался ей в любви к запаху свежего хлеба. Назарчук, по мнению Агарковой, отдал жизнь на служению сельскому хозяйству.

"Как любил нашу родную алтайскую землю Александр Григорьевич, так может любить человек только тот, который родился, вырос и состоялся здесь. Он все делал для того, чтобы наша земля давала хороший урожай, чтобы люди жили достойно. В многочисленных поездках по районам Алтайского края он всегда находил время выехать в поле, встретиться с простыми людьми, на сенокосе попить холодной воды, порассуждать, что надо сделать, чтобы наша земля стала еще богаче, стала еще лучше. Как-то в одной из поездок, он мне признался, что его самый любимый запах – запах свежеиспеченного хлеба. А досыта хлеба он наелся только в 1956 году, когда на Алтай пришла целина", – сказала Агаркова.

С последним словом в траурной церемонии выступил сын Назарчука Сергей Александрович. Он поблагодарил собравшихся за такое внимание к отцу, отметил, что тот всегда был стержнем и опорой семьи.

Проводить земляка в последний путь приехали и жители Романовского района. Среди них — глава муниципалитета Андрей Науменко, который признался amic.ru, что мог бы часами рассказывать об Александре Григорьевиче, его вкладе в развитие села. Сейчас в Романовском районе, объяснил Науменко, около 80% дорог асфальтировано. Все это произошло благодаря земляку. Александр Назарчук также "выбивал" в крае деньги на ремонт школ, детских садов и спортплощадок в районе. Даже в последние годы, когда политик ушел из политики на пенсию, то старался помогать Романово. Например, во время визита в район в 2019-м Александр Назарчук дал З0 тысяч рублей на строительство храма.

"Он все делал до самой смерти, чтобы люди в селах жили достойно. Он знал каждого человека в деревне. Каждую доярку, каждого специалиста. У него был огромный авторитет. За ним шли. Его любили", — сказал Науменко.

Александр Назарчук похоронен на Власихинском кладбище в Барнауле рядом с супругой.