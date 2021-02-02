Стала известна дата прощания с Александром Назарчуком

Прощание с известным алтайским политиком Александром Назарчуком состоится в среду, 3 февраля. Церемония пройдет на первом этаже парламентского центра на Анатолия, 81, с 10 до 13 часов. Похоронят Назарчука на Власихинском кладбище Барнаула.

О смерти Назарчука стало известно 1 февраля. Тело политика обнаружили в его доме в поселке Солнечном. По данным местных Telegram-каналов, причиной смерти стало отравление газом. Следственный комитет проводит предварительную проверку.

Александр Назарчук родился 6 августа 1939 года в селе Романово Алтайского края. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности "агроном". Имел ученую степень кандидата биологических наук.

В 1990-1993 гг. был народным депутатом РСФСР. Входил в состав Комитета Верховного Совета по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию. В октябре 1994 – январе 1996 гг. занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия России. В 1996 году стал депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания, в декабре возглавил АКЗС.

За большой вклад в развитие Алтайского края и страны Александр Назарчук награжден орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За заслуги перед Алтайским краем" II степени, Почетными грамотами Государственной Думы Российской Федерации и Алтайского краевого Совета народных депутатов. 29 августа 2019 года Александру Назарчуку присвоено звание "Почетный гражданин Алтайского края".