Молодой водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске

23-летний водитель ВАЗ-21043 сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске. Авария произошла утром 11 февраля на улице Пролетарской, сообщает портал "вРубцовске".

В местном отделении ГИБДД уточнили, что 13-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Школьницу госпитализировали с телесными повреждениями в городскую больницу №1.

В ведомстве отметили, что с начала года в Рубцовске совершены наезды на восьмерых пешеходов, четыре из которых несовершеннолетние.

Ранее amic.ru писал, что в социальных сетях появилось видео смертельного ДТП в Бийске, в котором были повреждены шесть автомобилей.