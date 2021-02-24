Почти 80 единиц техники убирают снег в Барнауле 24 февраля

98 дворников, 40 грузчиков и 76 единиц техники задействовали в уборке снега в Барнауле в среду, 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что за минувшие выходные, с 21 по 23 февраля, городские дорожники вывезли из краевой столицы 11,8 тысячи кубометров снега. На дорогах тогда работало до 160 снегоуборочных машин в сутки.

Напомним, с 22 февраля на участке улицы Молодежной и проезда Канатного в Барнауле ограничили остановку и стоянку автомобилей для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники. В горадминистрации отмечали, что в случае возникновения трудностей при уборке снега аналогичные ограничения могут ввести и на других участках.