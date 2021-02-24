Жилой дом сгорел в частном секторе Барнаула

Жилой дом на двух хозяев загорелся в частном секторе Барнаула в среду, 24 февраля. Об этом пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные краевого ГУ МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло по адресу ул. Фомина, 45. Жильцы выбрались из дома, пострадавших нет.

На месте работали более 30 человек и порядка 10 единиц техники. Во время операции спасатели вынесли два газовых баллона.

Площадь пожара составила около 150 квадратных метрах. Причина произошедшего пока не называется.

Ранее сообщалось, что в Барнауле эвакуировали посетителей супермаркета Leroy Merlin на Правобережном тракте. Как оказалось, в магазине проходили учения спасателей.