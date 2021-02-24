Сотрудники МЧС эвакуировали посетителей супермаркета Leroy Merlin в Барнауле

Фото: Артур Маркграф / Barnaul 22

В Барнауле эвакуировали посетителей супермаркета Leroy Merlin, который находится на Правобережном тракте. Однако в ГУ МЧС по Алтайскому краю просят горожан сохранять спокойствие: тревога учебная. Такие мероприятия периодически проходят в местах массового пребывания людей.

Напомним, в среду утром, 24 февраля, в Горно-Алтайске загорелся торговый центр "Ткацкий-1". По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров. Посетителей эвакуировали. Сейчас спасатели обследуют здание на предмет возможного нахождения оставшихся людей.

Информации о пострадавших на данный момент нет.