Такой день. Смерть пострадавших работников бийской ТЭЦ и сани Сталина в Барнауле

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 142 случая COVID-19, еще 11 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 42 988 человек, а количество смертей достигло 2280.

Двое сотрудников Бийской ТЭЦ, которые пострадали из-за возгорания угольной пыли 18 февраля, скончались. В Сибирской генерирующей компании заверили, что семьям погибших окажут необходимую помощь.

Легкие сани, на которых в 1928 году возили Иосифа Сталина по Барнаулу, выставили в краеведческом музее. По словам историков, генеральный секретарь лично провел заседание представителей партийных и советских органов Барнаульского и Рубцовского округов.

Реконструкцию моста на улице Челюскинцев в Барнауле могут завершить раньше срока. По словам заместителя директора по капстроительству Барнаульского ДСУ № 4 Дениса Попрядухина, сдать работу организация может уже к октябрю.

А вот к перестройке моста на Новом рынке власти надеются приступить уже в 2022 году. По предварительной оценке, на перестройку путепровода потребуется 1,3 млрд рублей, а сроки работ без малого составят два года, рассказал мэр Вячеслав Франк.

Бийск оказался одним из наименее комфортных и доступных для жизни городов. В соответствующем рейтинге института территориального планирования "Урбаника" наукоград занял 98-е место из 100. Барнаул при этом не вошел ни в первую десятку, ни в последнюю.