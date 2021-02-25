Жительница Новоалтайска получила четыре года за сбитого насмерть ребенка

Новоалтайский городской суд вынес приговор по делу о гибели шестилетнего мальчика под колесами иномарки в июле 2020 года. Обвиняемая – 45-летняя горожанка Ирина Смирнова – получила четыре года колонии-поселения, сообщает "КП". Приговор в законную силу пока не вступил.
Отметим, что максимальная санкция по этой статье – 12 лет лишения свободы. Однако в ходе следствия Смирнова полностью признала свою вину, попросила прощения у родителей погибшего мальчика и возместила вред.
Напомним, вечером 26 июля 2020 года женщина за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и сбила шестилетнего мальчика. Он шел по обочине вместе с девятилетним братом. Ребенок скончался на месте. Сама женщина сначала отказалась давать показания и признавать свою вину.
Позднее стало известно, что автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Следствие предъявило обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Комментарии
Почему Ефремову 8 лет, а этой убийце 4???
УЖАС, а не правосудие...
в состоянии алкогольного опьянения
За это 4 года в поселении это более чем гуманно. Наверное потому что вину признала и деньги выплатила
Почему Ефремову 8 лет, а этой убийце 4???
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Потому, что дело Ефремова прогремело на всю страну и отмазать побоялись.
Что за правосудие??? Ну ладно если трезвая, не справилась с управлением, но пьяная и сбила и всего 2 года??? Как так, что за судьи??? Или народу ,как бы специально показывают, что во первых, мы здесь никто, а во-вторых, способствуют такими решениями судебными: "ничего страшного, садись за руль пьяным, всего 2 года за убитого человека".
4года, прошу прощения
Потому, что дело Ефремова прогремело на всю страну и отмазать побоялись
Не совсем поэтому, Ефремов, в отличии от нее, вину не признал
25.02.2021 11:19
- гость -
Потому, что дело Ефремова прогремело на всю страну и отмазать побоялись.
Адвокат очень постарался, что бы прославиться. Если бы пошло как в среднем по этой статье в стане суды дают, то получил примерно столько же
25.02.2021 11:12
гостьЯ
Еще спроси почему Ефрему дали 8, а не 12, как предусматривает УК
то получил примерно столько же
Если вину не признал, для суда это существенно. Значит не раскаялся
Руденко 8 за троих убитых, а ей 4 за одного. Объясните мне, как работает наше правосудие
Кошмар, жизнь ребенка - 4 года колонии-поселения(