Жительница Новоалтайска получила четыре года за сбитого насмерть ребенка

Новоалтайский городской суд вынес приговор по делу о гибели шестилетнего мальчика под колесами иномарки в июле 2020 года. Обвиняемая – 45-летняя горожанка Ирина Смирнова – получила четыре года колонии-поселения, сообщает "КП". Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что максимальная санкция по этой статье – 12 лет лишения свободы. Однако в ходе следствия Смирнова полностью признала свою вину, попросила прощения у родителей погибшего мальчика и возместила вред.

Напомним, вечером 26 июля 2020 года женщина за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и сбила шестилетнего мальчика. Он шел по обочине вместе с девятилетним братом. Ребенок скончался на месте. Сама женщина сначала отказалась давать показания и признавать свою вину.

Позднее стало известно, что автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Следствие предъявило обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".