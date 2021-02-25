Более 11 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 11 198 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся за время пандемии в стране достигло 4 212 100 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Первое место по суточному приросту занимает Москва (+1406), второе – Санкт-Петербург (+911), третье – Московская область (+495). Алтайский край, в котором на 25 февраля подтвердили 138 новых случаев заражения, находится на 25-й строчке.

Из больниц выписали еще 16 102 человека, общее число выздоровевших достигло 3 767 664.

С подтвержденным коронавирусом за сутки скончались 446 пациентов, всего за время пандемии зарегистрировано 84 876 летальных исходов.