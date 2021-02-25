Более 43 тысяч человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2292.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 138 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 43 126 человек. Выздоровел 38 531 человек (+151 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 43, Бийск – 13, Камень-на-Оби, Рубцовск – по 9 заболевших, Яровое – 6, Благовещенский, Крутихинский, Михайловский районы – по 5 заболевших, Первомайский район, Солтонский районы – по 4 заболевших, Алейский, Бийский, Кытмановский, Немецкий национальный районы – по 3 заболевших, Заринск, Новоалтайск, Заринский, Калманский, Кулундинский, Рубцовский, Целинный районы – по 2 заболевших, Алейск, Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, Зональный, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 366 пациентов, из них 91 подключен к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 700 коек.