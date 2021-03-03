Алтайские биатлонисты достойно выступили на чемпионате России

Первенство России по биатлону среди юношей и девушек (15-16 лет) прошло с 26 февраля по 1 марта в Саранске. На старт вышли более 200 спортсменов из 35 регионов России. Команда из Алтайского края показала достойные результаты и завоевала несколько важных медалей.

Так, сборная края в составе Копыриной Екатерины (АУОР), Дмитриевой Валерии (Алтайский район), Павла Волкова (АУОР), Кульгускина Леонида (Бийский район). Наши спортсмены в эстафетной гонке опередили 28 команд и завоевали почетное первое место.

Лучший результат в спринте среди представителей региона показал Павел Волков. Он занял почетное шестое место из 109 участников. Волков Павел – воспитанник барнаульской федерации биатлона, в этот вид спорта пришел в 2015 году, первым его тренером стал Сергей Ковалев. Сейчас Волков занимается в Алтайском училище Олимпийского резерва. Участие в подготовке спортсмена принимали также тренеры барнаульской федерации биатлона и ветераны Алтайского биатлона, а также партнеры и спонсоры.

Например, ООО "Газпром газораспределение Барнаул" помогло купить пневматические винтовки, а ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" участвовал в информационной поддержке и проведении соревнований по биатлону.

Кроме того, помог Павлу Волкову, а также другим представителям сборной и председатель АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая" Сергей Локтев. С его помощью в Барнаульской федерации биатлона появились малокалиберные винтовки, приобретался расходный материал, организовались поездки на соревнования, ведущим спортсменам оказывалась материальная помощь.

"Поздравляем Павла с победой и хотим отметить, что успешное выступление всей сборной команды Алтайского края – это результат кропотливого труда, а также коллективной помощи всех, кто любит биатлон и заинтересован в развитии этого вида спорта в Алтайском крае", – сказали в барнаульской федерации биатлона.