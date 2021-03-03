Такой день. Режим "черного неба" и новый жилой квартал в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 3 марта.

13 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Также за сутки в лабораториях подтвердили еще 129 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 43 926 человек. Выздоровели 39 257 человек (+155 за сутки).

СК продолжает расследование уголовного дела в отношении жительницы города Барнаула Екатерины Бердниковой. С 2017 по 2020 год Бердникова представлялась риелтором и под предлогом инвестиций в строящееся жилье выманивала у людей деньги.

С 3 по 4 марта в Бийске и Барнауле из-за неблагоприятных погодных условий в атмосфере будут задерживаться вредные вещества.

Между тем, в Бийске восстановили движение трамваев после серьезного снегопада. Правда, сделали это лишь частично.

У многострадального барнаульского парка "Юбилейный", заброшенного много лет, появится свой общественный совет, который будет решать вопрос о его благоустройстве. Решение о создании совета приняла инициативная группа 2 марта 2021 года.

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула одобрил проект межевания жилого комплекса 2021 с конечной остановкой троллейбусов.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова 4 марта выходит с длительного больничного после жесткого ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства. 29 января автомобиль чиновницы врезался в грузовик на Чуйском тракте. В результате аварии Елена Безрукова сломала руку, а ее заместитель Галина Кубрина скончалась в больнице.