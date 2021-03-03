13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

13 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2365.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 129 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 43 926 человек. Выздоровели 39 257 человек (+155 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 34, Бийск – 12, Рубцовск – 11, Камень-на-Оби – 7, Бийский район – 6, Рубцовский район – 5, Поспелихинский, Ребрихинский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Заринск, Курьинский район – по 3 заболевших, Славгород, Яровое, Благовещенский, Егорьевский, Калманский, Кулундинский, Мамонтовский, Павловский, Родинский, Солтонский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Бурлинский, Завьяловский, Крутихинский, Локтевский, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 344 пациента, из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 690 коек.