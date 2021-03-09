Житель Алтайского края хотел купить попугая, но стал жертвой мошенника

38-летний житель Рубцовска пришел в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина нашел в Сети объявление о продаже попугая, но недобросовестный продавец обманул горожанина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, рубцовчанин созвонился с владельцем птицы и обсудил с ним доставку. Незнакомец рассказал, что живет в Новосибирске, но может сам привезти питомца по предоплате.

"Мужчина перевел 20 тысяч рублей на указанный счет, но в дальнейшем связаться с ним по телефону не смог", – пояснили в ведомстве.

Полицейские установили, что номер из текста объявления зарегистрирован в Волгоградской области. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.