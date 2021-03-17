"Пойдем, закрасим". Молодежная антинаркотическая акция прошла в Алтайском крае

Лидеры волонтерских антинаркотических движений Алтайского края приняли участие в акции "Пойдем, закрасим". Они закрасили более 150 надписей, рекламирующих продажу наркотических средств, сообщает официальный сайт региона.

Мероприятие прошло в рамках программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае" Его организовали представители Краевого дворца молодежи, управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края, Главного управления МВД России по региону, а также профильные комитеты ряда городов Алтайского края, среди которых Барнаул, Бийск, Рубцовск и т.д.

Ранее стало известно, что власти Норвегии планируют декриминализировать наркотики для личного пользования. Соответствующие изменения предложило Министерство здравоохранения страны.