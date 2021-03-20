Ещё один житель Горного Алтая умер после выявления коронавируса

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 13 случаев коронавируса, общее число инфицированных выросло до 16 546. Об этом сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердился у четырёх жителей Горно-Алтайска, у четырёх жителей Онгудайского района, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Турочакского района, у жителя Майминского района.

Выздоровели за весь период на Алтае 16 211 человек, в том числе шесть – за последние сутки.

Печальную статистику летальных исходов пополнила 58-летняя жительница Турочакского района. Смерть наступила ещё в феврале, но только к настоящему моменту патологоанатомы сделали вывод о связи гибели женщины с коронавирусом. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировали 219 летальных случаев.