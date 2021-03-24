На Алтае топит здание драмтеатра, который капитально отремонтировали год назад

Рубцовчане опубликовали видеозаписи из помещения городского драматического театра, на которых видно, как здание заливает водой. Ролики разместили в паблике "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".
Вода бежит с потолка. Для минимизации последствий в местах наиболее сильной протечки ставят вёдра и тазы.
Напомним, что ремонтировать рубцовский драмтеатр начали в сентябре 2017 года в рамках губернаторской программы "80х80". На работы выделили 175 млн рублей. Открытие обновлённого здания состоялось в конце 2019 года.
В театре капитально отремонтировали крышу и фасад, усилили стены и несущие конструкции. Полностью отремонтировали и оснастили зрительный зал, гримёрные, технические помещения. Кроме того, приобрели новое световое и звуковое оборудование, кресла и занавес.
Комментарии
Не верю!
ещё предыдущий в свою бытность говаривал:
"Предупреждение подтоплений в паводок начинается с самых простых домашних дел – сбросить снег с крыши дома, отбросить его на метр от стен дома и других построек, расчистить естественные стоки воды с участка, их знает каждый хозяин. Очевидно, что самым сложным образом будут переживать паводок те, кто встречал его, лежа на диване" (c)
Недавно были в командировке и проезжали мимо этой "Драмы" … Что и привлекло внимание, огромные толщи снега на кровле … Вопрос один - А снег то убирать не пробовали?!
Снег безусловно собственник здания должен убирать. Но и что думает подрядчик из г. Барнаула , который вел капитальный ремонт драмы в том числе икрыши?