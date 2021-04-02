Два новых случая COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

Два новых случая коронавируса лабораторно подтвердили в Республике Алтай. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, диагноз выявили у жителей Горно-Алтайска.

Таким образом, всего в Республике Алтай лабораторно подтвердили 16 687 случаев заболевания. Выздоровел 16 301 пациент, из которых 12 – за последние сутки.

Напомним, что 31 марта оперштаб сообщил о смерти двух пациентов с COVID-19. 80-летний житель Горно-Алтайска и 79-летний житель Онгудайского района скончались ещё в феврале.

За весь период в регионе зарегистрировано 223 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 201 – от вируса, 22 – по иным причинам.