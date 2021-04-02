Откачку талых вод с подтопляемых территорий Барнаула продолжат

В администрации Барнаула состоялось очередное заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2021 года. Как сообщает пресс-центр мэрии, его провёл замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

Начальник отдела инженерной защиты территории комитета ЖКХ города Игорь Арапов рассказал, что сейчас все гидротехнические сооружения осмотрены и находятся в исправном состоянии. На сегодняшний день уровень воды на них понижен до минимального.

Руководители районных администраций доложили о пропуске талых вод на территориях. Во всех районах города продолжается работа по откачке талых вод по обращениям населения – в ней участвует МБУ "Автодорстрой". Предприятия потребительского рынка и управляющие организации продолжают вывоз снега.

По итогам заседания комиссия приняла решение продолжить откачку талых вод, организовать постоянный контроль за проблемными участками и оперативно реагировать на обращения жителей. Кроме того, необходимо завершить очистку систем ливневой канализации.

Напомним, что на проведение противопаводковых мероприятий в столице Алтайского края направили 13,9 миллиона рублей.