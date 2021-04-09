Дело бывшего главы Октябрьского района Барнаула направили в суд

Алтайская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова и его бывшего коллеги. В зависимости от роли и степени участия мужчины предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, совершённом в крупном размере, с использованием служебного положения, а также присвоении и растрате, пособничестве в их совершении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, в 2017-2018 годах Овсянников, работая тогда главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула, при пособничестве своего сотрудника заключал с ИП контракты о выполнении работ по благоустройству, ремонту помещений и очистке Лебяжинского озера. При этом работы на самом деле выполнялись силами подчинённых работников или не производились вовсе.

Также на озере планировалось возведение дамбы. Для этого из бюджета выделили более 450 тыс. рублей, которые якобы потратили на строительство. На самом деле гидротехническое сооружение не возводили, а деньги оказались похищены.

Напомним, что в феврале 2016 года Андрея Овсянникова назначили главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула. 13 декабря 2017 года Овсянникова избрали главой Троицкого района Алтайского края.

После чиновник пришёл на смену скандально известному главе Октябрьского района Вячеславу Новикову. С 19 октября 2020 года Овсянников временно исполнял обязанности главы, а 10 ноября Новиков добровольно покинул свой пост, после чего Овсянников занял его место. Однако не проработал на своей должности и трёх месяцев, уйдя по собственному желанию 22 января 2021 года.

4 февраля появилась информация, что бывшего чиновника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере. 5 февраля стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал Овсянникова на два месяца.