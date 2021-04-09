Дело бывшего главы Октябрьского района Барнаула направили в суд

Алтайская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова и его бывшего коллеги. В зависимости от роли и степени участия мужчины предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, совершённом в крупном размере, с использованием служебного положения, а также присвоении и растрате, пособничестве в их совершении.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, в 2017-2018 годах Овсянников, работая тогда главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула, при пособничестве своего сотрудника заключал с ИП контракты о выполнении работ по благоустройству, ремонту помещений и очистке Лебяжинского озера. При этом работы на самом деле выполнялись силами подчинённых работников или не производились вовсе.
Также на озере планировалось возведение дамбы. Для этого из бюджета выделили более 450 тыс. рублей, которые якобы потратили на строительство. На самом деле гидротехническое сооружение не возводили, а деньги оказались похищены.
Напомним, что в феврале 2016 года Андрея Овсянникова назначили главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула. 13 декабря 2017 года Овсянникова избрали главой Троицкого района Алтайского края.
После чиновник пришёл на смену скандально известному главе Октябрьского района Вячеславу Новикову. С 19 октября 2020 года Овсянников временно исполнял обязанности главы, а 10 ноября Новиков добровольно покинул свой пост, после чего Овсянников занял его место. Однако не проработал на своей должности и трёх месяцев, уйдя по собственному желанию 22 января 2021 года.
4 февраля появилась информация, что бывшего чиновника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере. 5 февраля стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал Овсянникова на два месяца.
Комментарии
Будь как генерал, борись до конца!
Может он был за Навального, поэтому дело сфабриковано
Может он был за Навального, поэтому дело сфабриковано
Ему надо говорить, что он за Навального, подъедут лучшие адвокаты и западные правозащитники. Весь цивилизованный мир будет обличать, как преступный режим репрессирует бывшего главу района, посмевшего встать на путь оппозиции
Намоленное место Октябрьский район, для будущих урок.
А на вид, такой порядочный мужчина- знатный бобёр.))
не повезло
Ему надо говорить, что он за Навального, подъедут лучшие адвокаты и западные правозащитники. Весь цивилизованный мир будет обличать, как преступный режим репрессирует бывшего главу района, посмевшего встать на путь оппозиции
А Навальный пришлет ребят, они у следователя дворец найдут
Ну никогда такого не было и вот ОПЯТЬ!