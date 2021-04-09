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Новости

Дело бывшего главы Октябрьского района Барнаула направили в суд

, ИА "Амител"
Андрея Овсянникова обвиняют в мошенничестве
Андрей Овсянников / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Андрей Овсянников / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова и его бывшего коллеги. В зависимости от роли и степени участия мужчины предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, совершённом в крупном размере, с использованием служебного положения, а также присвоении и растрате, пособничестве в их совершении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, в 2017-2018 годах Овсянников, работая тогда главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула, при пособничестве своего сотрудника заключал с ИП контракты о выполнении работ по благоустройству, ремонту помещений и очистке Лебяжинского озера. При этом работы на самом деле выполнялись силами подчинённых работников или не производились вовсе.

Также на озере планировалось возведение дамбы. Для этого из бюджета выделили более 450 тыс. рублей, которые якобы потратили на строительство. На самом деле гидротехническое сооружение не возводили, а деньги оказались похищены.

Напомним, что в феврале 2016 года Андрея Овсянникова назначили главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула. 13 декабря 2017 года Овсянникова избрали главой Троицкого района Алтайского края.

После чиновник пришёл на смену скандально известному главе Октябрьского района Вячеславу Новикову. С 19 октября 2020 года Овсянников временно исполнял обязанности главы, а 10 ноября Новиков добровольно покинул свой пост, после чего Овсянников занял его место. Однако не проработал на своей должности и трёх месяцев, уйдя по собственному желанию 22 января 2021 года.

4 февраля появилась информация, что бывшего чиновника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере. 5 февраля стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал Овсянникова на два месяца.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

9.04.2021 12:33
- гость -

Будь как генерал, борись до конца!

9.04.2021 12:41
гость

Может он был за Навального, поэтому дело сфабриковано

9.04.2021 12:44
гость

Может он был за Навального, поэтому дело сфабриковано

Ему надо говорить, что он за Навального, подъедут лучшие адвокаты и западные правозащитники. Весь цивилизованный мир будет обличать, как преступный режим репрессирует бывшего главу района, посмевшего встать на путь оппозиции

9.04.2021 12:48
- гость -

Намоленное место Октябрьский район, для будущих урок.

9.04.2021 12:50
- гость -

А на вид, такой порядочный мужчина- знатный бобёр.))

9.04.2021 12:54
- гость -

не повезло

9.04.2021 12:59
гость

Ему надо говорить, что он за Навального, подъедут лучшие адвокаты и западные правозащитники. Весь цивилизованный мир будет обличать, как преступный режим репрессирует бывшего главу района, посмевшего встать на путь оппозиции

А Навальный пришлет ребят, они у следователя дворец найдут

9.04.2021 13:18
гость

Ну никогда такого не было и вот ОПЯТЬ!

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