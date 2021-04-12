В алтайском отделении ЛДПР выбрали новый руководящий орган

Новый руководящий орган регионального отделения ЛДПР выбрали в Алтайском крае. Внеочередная партийная конференция состоялась в Барнауле, 10 апреля.

Всего в регионе создано 35 первичных партийных организаций, собрания по выдвижению делегата накануне прошли в 34 из них, на мероприятие прибыли 33 представителя. Состоялся практически стопроцентный кворум. Также участие приняло большое количество приглашённых.

На конференции избрали новый состав Координационного Совета АРО ПП ЛДПР – девять человек. Обновилась и краевая контрольно-ревизионная комиссия – в неё вошли три активиста партии, сообщает пресс-служба реготделения.

Как отмечает "Банкфакс", в течение недели должен быть выбран и новый координатор краевого отделения. "Новый координатор должен быть избран в течение одной недели после избрания нового состава Координационного Совета, кандидатура нового координатора представляется Высшим Советом ЛДПР", — сказано в уставе партии.