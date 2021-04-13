Долги за электричество лишили барнаульского бизнесмена недвижимости за 11,5 млн рублей

777 "счастливых" квадратных метров в самом центре Барнаула лишился предприниматель за долги перед Барнаульской горэлектросетью. Ликвидную коммерческую недвижимость на улице Молодёжной арестовали судебные приставы по ходатайству энергетиков. Помещение оценили в 11,5 миллиона рублей и затем продали, чтобы погасить долг бизнесмена перед БГЭС размером 788 тысяч рублей, рассказали amic.ru в пресс-службе горэлектросети.

Завод или квартира?

Спор БГЭС и барнаульского предпринимателя развернулся вокруг безучётного потребления электроэнергии. Горэлектросеть насторожили заниженные показания электросчётчика, которые передавал бизнесмен в 2017 году. Как пояснили в компании, если ранее среднемесячное потребление по прибору учёта составляло порядка 2-2,5 тысячи киловатт-часов, то в октябре 2017-го (за август и сентябрь предприниматель показания не передавал) объём потребления электроэнергии резко сократился до 199 кВт·ч. "Столько потребляет одно- или двухкомнатная квартира", – пояснили в БГЭС. А к прибору учёта бизнесмена были подключены ещё помещения молочного завода и частного предпринимателя.

Сокращение расхода электроэнергии абонент объяснил тем, что летом приостановил свою коммерческую деятельность. Однако энергетики не поверили и выехали со срочной проверкой. Она показала: при поданной постоянной нагрузке на электросети счётный механизм прибора учёта оставался неподвижен, показания на счётчике не изменялись.

Суд всё понял

Энергетики обратились с иском о взыскании задолженности в размере 592 тысяч рублей, причём более 450 тысяч было начислено бизнесмену по акту о неучтённом потреблении электроэнергии.

Предприниматель отрицал своё вмешательство в работу электросчётчика, указывая, что контрольные пломбы прибора были целыми. Чтобы оспорить безучётное потребление, абонент запросил провести независимую экспертизу. Причём представителей выбирал самостоятельно. Барнаульская горэлектросеть этот выбор отклонять не стала. Но и это не помогло бизнесмену: эксперты подтвердили, что нарушения в работе прибора учёта абонент мог обнаружить визуально, даже без использования специального оборудования. В результате суд постановил, что предприниматель был обязан следить за состоянием электросчётчика.

Также суд посчитал, что "доводы ответчика по занижению потребляемой электрической энергии в летний период являются необоснованными, поскольку в акте зафиксировано, что при включении нагрузки электрическая энергия электросчётчиком учитывается не в полном объёме". Расчёт по акту о неучтённом потреблении был признан законным.

А долг всё рос

Судебное разбирательство длилось больше года. И ещё год потребовался БГЭС, чтобы добиться ареста недвижимости должника службой судебных приставов и получить причитающиеся деньги. К тому моменту сумма долга бизнесмена выросла с 592 до 788 тысяч рублей. Энергетики обратились в суд за возмещением судебных расходов и с иском о взыскании 174 тысяч рублей неустойки за несвоевременную оплату электроэнергии и за пользование чужими денежными средствами.