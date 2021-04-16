Сторонники оппозиционера Алексея Навального выпустили новое расследование, посвящённое официальной резиденции президента Владимира Путина на Валдае в Новгородской области. Видеоролик выложили на YouTube вечером 15 апреля.
По данным расследования ФБК (признан иноагентом в России - прим. ред.), с резиденцией российского лидера на Валдае связаны два участка. Площадь одного из них составляет 150 га, земля официально принадлежит РФ. Там располагаются технические сооружения: гаражи, склады, гостевые домики и ангары.
Другой участок – площадью 100 га – сдаёт в аренду близкий друг президента, бизнесмен Юрий Ковальчук. Там и расположена официальная резиденция, утверждается в расследовании. На её территории есть четырёхэтажный особняк, спа-комплекс, китайский павильон, избушки, бани, беседки, здания ресторана, церковь и прочие постройки.
В январе Алексей Навальный рассказал о существовании так называемого "дворца Путина" под Геленджиком. Однако в Кремле заверили, что дворец к президенту никакого отношения не имеет. Позднее владельцем резиденции назвал себя бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Комментарии
Показательно что при этом холуи и прехлебатели наперегонки побежали рассказывать как Путин скромен и чужд роскоши. Прям как сталинисты со сказками об одном единственном френче.
И чо? А еще он в кремле живет
Резиденции были во все времена.
Интересно, кто проплачивает нашим СМИ публикации высеров этих клоунов?
Не верю у него Нива и прицеп "Скиф"
Это не сторонники Навального, а представители его хозяина....
16.04.2021 09:35
- гость -
Ваши СМИ один сплошной и нескончаемый высер.
АБОРИГЕН "Ваши СМИ один сплошной и нескончаемый высер."
Вот вы и подтвердили предположение, что вы - не наш человек....
16.04.2021 09:35
- гость -
+100000000000000!!!
Самый большой высер на АМИК'е - это ты сам, АБОРИГЕН
написано же ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕЗЕДЕНЦИЯ, т.е. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ) ДАЧА? что не так? НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ПУТИНУ! Всегда были, есть и будут (во всех странах мира и даже в великом оплоте дермократии - США) подобные ПРАВИТЕЛЬВЕННЫЕ дачи, дома и т.п. для лидеров стран!
16.04.2021 09:44
Иsтина
Да боже упаси меня быть с вами.
16.04.2021 09:49
- гость -
Не отвлекайся, а то обнесут при раздаче дерьма.
16.04.2021 09:41
АБОРИГЕН
16.04.2021 09:35
- гость -
Ваши СМИ один сплошной и нескончаемый высер.
Либералы во всем мире и в России частности делятся на две группы:
1. Наивные, восприимчивые, малообразованные, агрессивные, чрезмерно уверенные в себя неудачники.
2. Сознательные вредители, в основном высоко интеллектуальные (не путать с мудрыми), амбициозные, жадные, крайне циничные, лживые и, самое главное, у них отсутствуют элементарные человеческие моральные ценности.
Главная объединяющая сила и тех, и других — стремление к неограниченным привилегиям и нежелание брать ответственность за свои действия что отчетливо видно и в их поведении, и интересах.
Ты у нас к какой группе относишься
А сколько сейчас штраф организациям за полет без разрешения в запретных зонах?
Штрафануть этих двоих по полной программе за каждый эпизод полёта....
И Аборигенку заодно. Ему пендосы хорошо серебрянников подсовывают..
16.04.2021 09:44
Иsтина
А ваш человек это кто? Те кто даже в родном городе не может собраться против безобразной застройки? Вы то кто? Вы лезете со своими ярлыками к другим по масштабным вопросом с не подтертым задом?
Поэтому и прикипел к креслу - потеря должности для него катастрофа...
Какое дело гульфикфюреру и навальноюгенду до официальной резиденции Президента РФ?
Прикиньте, у него и самолёт персональный имеется, вот это жир, да?)
16.04.2021 09:57
- гость -
Серьёзно? Вот так вот на голубом глазу ты мне тут ложную альтернативу, слепленную из навоза в твоей головёнке, выкатываешь? Отдохни и иди учи матчасть, групповой ты наш.
А еще туда продаются путевки на сайте любому желающему (правда с 06.11.2020) продажа приостановлена, но тем не менее на госдаче в Рощино может отдохнуть любой гражданин России.
16.04.2021 09:57
- гость -
Ты у нас к какой группе относишься
К нашей. К идиотам.
А что эти ЛГБТ друзья не напишут про дворцы Елизааеты ll. Бабушка с семьей уже какой век сидит на шее допропорядочных налогоплательщиков и жернокожих рабов?
В обществе до сих пор силён запрос на паттерналистскую власть. Люди ждут когда кто-то придёт и подотрёт им сопли и скажет что делать дальше. За это они готовы отдать свои свободы и права. Им даже не важно кто подтирает сопли, вор или убийца.
Таковы печальные итоги 70 летнего коммунистического эксперимента.
16.04.2021 10:06
АБОРИГЕН
Сообщи там своим президенту ещё горнолыжный курорт приписываю. Отобрал у народа окаянный.
Так и не ответил, от куда работаешь. Из под Львова или Одессы?
И чо? А еще он в кремле живет
Я тоже не пойму и чо? Для чего эти расследования? Типа, Путин, богатый? Так если дача государственная, то она не его. А если его, то что, надо Крым хохлам отдать? Может намек, что дачу надо продать, а деньги пустить на зарплату учителям? Ну было бы не плохо, но не сильно поможет. У наших либерастов есть гораздо больше, что можно продать, чтобы бедным помочь, но они вряд ли согласятся. Можно деньги Сороса, которые он им направляет, на помощь бедным пустить
16.04.2021 10:19
гость
У наших либерастов есть гораздо больше, что можно продать, чтобы бедным помочь, но они вряд ли согласятся. Можно деньги Сороса, которые он им направляет, на помощь бедным пустить
Как там говорит президент "Скучно, девушки" Хоть бы новое придумали. Путин - биоробот, президент продался рептилоидам. Дарю новости.
Про деньги даже не заикайтесь, порвут, это святое, это свой корман.
Весь принцип у них - забежали, нагадили в комментариях, скрылись с чувством выполненного долга.)))
16.04.2021 10:16
АБОРИГЕН
Красиво написал, но есть Киргизия, Украина, Прибалтика, Грузия. Там тоже был советский эксперимент
09:41 АБОРИГЕН "Ваши СМИ один сплошной и нескончаемый высер"
А Вы какими СМИ пользуетесь, даже комментируете? Правда Ваши комментарии и есть тот высер, который вы создаете в этих СМИ. Сам нагадил, сам и поругал...