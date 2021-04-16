Сторонники оппозиционера Алексея Навального выпустили новое расследование, посвящённое официальной резиденции президента Владимира Путина на Валдае в Новгородской области. Видеоролик выложили на YouTube вечером 15 апреля.

По данным расследования ФБК (признан иноагентом в России - прим. ред.), с резиденцией российского лидера на Валдае связаны два участка. Площадь одного из них составляет 150 га, земля официально принадлежит РФ. Там располагаются технические сооружения: гаражи, склады, гостевые домики и ангары.

Другой участок – площадью 100 га – сдаёт в аренду близкий друг президента, бизнесмен Юрий Ковальчук. Там и расположена официальная резиденция, утверждается в расследовании. На её территории есть четырёхэтажный особняк, спа-комплекс, китайский павильон, избушки, бани, беседки, здания ресторана, церковь и прочие постройки.

В январе Алексей Навальный рассказал о существовании так называемого "дворца Путина" под Геленджиком. Однако в Кремле заверили, что дворец к президенту никакого отношения не имеет. Позднее владельцем резиденции назвал себя бизнесмен Аркадий Ротенберг.