Такой день. Падение женщины с 17 этажа и доходы Виктора Томенко

В Барнауле с балкона многоэтажного жилого дома по адресу ул. 65 лет Победы, 9, выпала 35-летняя женщина. При падении горожанка задела козырёк подъезда, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте, отмечали в сообществе. Правоохранители устанавливают мотив и причины поступка.

Первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить проведение первомайской демонстрации. Она попросила главу региона "проявить политическую волю" и позволить жителям отпраздновать День солидарности трудящихся.

Также Прусакова отметила и запрет барнаульской мэрии на возложение цветов к памятнику Ленину 22 апреля, в день рождения вождя. Однако позднее она сообщила, что суд признал отказ на массовое мероприятие незаконным.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался о доходах за 2020 год. За "пандемийный" период ему удалось заработать чуть больше 8,5 млн рублей.

Власти Барнаула приняли решение о расселении жителей аварийного дома по улице Советской Армии, 54. Чтобы ускорить процесс, собственников попросили в кратчайший срок предоставить документы на квартиры. В течение 10 дней привлечённая мэрией организация оценит жилые помещения, а после подготовит соглашение с собственниками об их выкупе.

Упавшую трубу на барнаульской ТЭЦ-2 демонтируют. Губернатор Виктор Томенко поручил региональному Минпромэнерго и властям Барнаула контролировать ситуацию на станции в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Жителей Барнаула предупреждают о возможных досмотрах и ограничениях движения в связи с учениями 20 апреля. УФСБ по Алтайскому краю проводит проверку готовности оперативной группировки к возможной террористической угрозе.