22-летнего алтайского сельчанина осудят за интим с 14-летней школьницей

Следственный комитет передал в суд дело в отношении 22-летнего жителя Третьяковского района Алтайского края. Парня обвиняют в сексуальной близости с 14-летней школьницей.
По данным следствия, в феврале 2020 года в одном из сёл района молодой человек несколько раз вступал в интимные отношения с подростком.
"Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию – это является уголовно-наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла четырнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование её личности", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Дело передано в суд.
Комментарии
Полицаям медики доносят при осмотре
А у тех звездопад
разница, конечно, огромна. Непонятно почему девочек тянет на взрослых дяденек. С другой стороны, если уж ей приспичило и обоих это устраивает, зачем суд? Ну, нашла бы себе 17ти летнего - что изменилось бы?
Имел неосторожность находиться месяц в СИЗО. Так вот со мной в камере сидел парнишка с ситуацией 1 в 1. Дали ему 3 года 6 месяцев реального срока. Рассказывал, что его зазноба плакала на суде. Сдал их любовь папа-алкаш, денег ему за "порчу" дочки хотелось.
А чем ещё цыганам в деревне заниматься?
Да 14-15-летние зачастую рожают более здоровых детей, чем 30-летние, пропитые и прокуренные, с застоем в тазах в вузах и на работах
"психически-нравственное формирование её личности" похоже было нарушено задолго до этого мужчины.
А почему Кадырова ,у которого 14-летняя жена , не сажают?
20.04.2021 09:52
- гость -
Сам статистику собирал, акушер?