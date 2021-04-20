22-летнего алтайского сельчанина осудят за интим с 14-летней школьницей

Следственный комитет передал в суд дело в отношении 22-летнего жителя Третьяковского района Алтайского края. Парня обвиняют в сексуальной близости с 14-летней школьницей.

По данным следствия, в феврале 2020 года в одном из сёл района молодой человек несколько раз вступал в интимные отношения с подростком.

"Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию – это является уголовно-наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла четырнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование её личности", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Дело передано в суд.