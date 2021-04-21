Жители частного сектора Барнаула проводят собрание против многоэтажной застройки

Фото: Telegram-канал "Алтайские крайности"

Жители частного сектора в районе улиц Антона Петрова и Новороссийская устроили собрание по поводу изменений генерального плана Барнаула. Как сообщает Telegram-канал "Алтайские крайности", в новом документе почти вся эта территория отнесена к зоне застройки Ж1 – под многоэтажное строительство.

На месте выступает глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев и председатель городского комитета по строительству Антон Воробьев. Вероятно, жители опасаются, что застройщики могут начать выкупать их земельные участки для многоэтажной застройки.

Напомним, что ранее жители другого района города решили выразить свое недовольство действием строительной компании. В начале апреля жильцы домов № 105/3 и 150/4 на Гущина выразили свое недовольство постройкой нового здания на участке 150/18. Горожане уверены, что новое здание перекроет им солнечный свет и лишит вида из окна.

Жильцы уже успели обратиться к мэру Барнаула Вячеславу Франку и устроить собрание по вопросу стройки. 15 апреля стало известно, что "Регионстрой" согласился на время отложить возведение дома и предложил компромисс с постройкой парковки на другом участке, однако жильцы собираются добиться полной отмены строительства через суд.

Позднее барнаульцы обратились за помощью к губернатору Виктору Томенко. Под коллективным письмом подписались более 600 человек. Люди просят проверить проектную документацию и привлечь независимых экспертов.

25 апреля они собираются провести согласованный митинг на площади Мира по улице Георгия Исакова. В социальных сетях горожан призывают принять участие в мероприятии.