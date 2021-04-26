Сотрудники алтайского детсада массово уволились из-за оскорблений со стороны начальства

17 работников детсада в Горно-Алтайске уволились, заявив об оскорблениях и грубых нарушениях этики со стороны руководства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.
Напомним, в марте нынешнего года педагоги горно-алтайского детского сада № 14 записали коллективное обращение к главе республики Олегу Хорохордину с призывом защитить их от постоянного давления со стороны заместителя заведующей по воспитательной работе. По словам сотрудниц, "она унижает, постоянно проводит проверки, просто выживает людей с работы, даже тех ценных сотрудников, которые имеют хорошее образование и действительно хорошо работают". Глава региона отреагировал на просьбу воспитателей и поручил проверить их жалобы.
Как установили сотрудники прокуратуры, должностными лицами детского сада "в течение длительного периода допускались грубые нарушения норм этики профессионального общения педагогических работников, оскорбления в адрес подчинённых работников". Из-за этого в коллективе сложилась "нездоровая психологическая ситуация", и из-за конфликта с замдиректора уволились 17 человек.
"Прокуратурой города в ходе проверки выявлены нарушения федерального законодательства в части оказания услуг, несоответствующих требованиям нормативных правовых актов, несоблюдения правил пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Прокуратура внесла представление в адрес начальника управления образования города, по результатам рассмотрения которого устранили все нарушения, в том числе расплатились с работниками и привели "в соответствие" размеры надбавок.
Руководителя детсада при этом привлекли к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, оказание услуг ненадлежащего качества и нарушение трудового законодательства. Кроме того, по прекращении периода временной нетрудоспособности должностных лиц, допустивших нарушения, их также привлекут к дисциплинарной ответственности.
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