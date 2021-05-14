Пломбы не срывать: "Росводоканал Барнаул" напоминает об ответственности за порчу счётчиков

Сотрудники "Росводоканал Барнаул" регулярно проводят рейды, в ходе которых проверяют наличие и сохранность контрольных пломб и антимагнитных стикеров индивидуальных приборов учёта. Кроме того, специалисты осматривают счётчики на предмет их демонтажа без согласования с водоканалом.
В соответствии с законодательством водоканал имеет право один раз в квартал проверять достоверность передаваемых потребителями показаний приборов учёта, а также состояние счётчиков.
"В компании разработан план проверок, и специалисты коммерческой дирекции ежедневно проводят рейды. За первый квартал 2021 года выявлено более 40 фактов нарушения целостности контрольной пломбы на счётчиках холодного водоснабжения", – отметила коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Татьяна Колганова.
В ходе проверки оценивают целостность прибора учёта, отсутствие механических повреждений, наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб. При обнаружении несанкционированного вмешательства, будь то срыв пломбы или нарушение целостности прибора учёта, представитель водоканала составляет соответствующий акт.
На основании этого акта водоканал начисляет плату согласно нормативам потребления ресурса, установленным в регионе, повышая коэффициент на 10. В зависимости от количества проживающих и степени благоустройства сумма может достичь 50 тысяч рублей.
Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством, повторная опломбировка в связи с нарушением пломбы по вине собственника проводится за его счёт. Поэтому "Росводоканал Барнаул" просит абонентов внимательно следить за состоянием приборов учёта.
ООО "Барнаульский водоканал"
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