В Барнауле наградили участников творческого конкурса "Победители"

24 мая в музее "Город" состоялось награждение участников традиционного ежегодного творческого конкурса "Победители", посвящённого празднованию Великой Победы. В течение месяца Фонд социальных проектов Александра Локтева совместно с городским комитетом по образованию проводил отбор работ на творческий конкурс "Победители", посвящённый 76-й годовщине Великой Победы.

На конкурс было представлено более 400 работ, из которых профессиональное жюри отобрало наилучшие работы по четырём номинациям: "Проектно-исследовательская деятельность", "Стенгазета", "Рисунок" и "Декоративно-прикладное творчество". Победителям были вручены дипломы, сертификаты в художественный салон и сладкие подарки, после чего для ребят и их наставников провели экскурсию по музею.

Цель конкурса – стимулирование у детей и подростков интереса к изучению военной истории страны, гордости за победы предыдущих поколений, уважения к ветеранам фронта и тыла, воспитание чувства патриотизма.

"Конкурс организуется в пятый раз, сейчас это 21-е призовое место для детей от 5 до 17 лет. И мы очень рады подвести его итоги здесь, в музее "Город" в очном формате. Все работы, представленные на конкурс, достойны уважения, а некоторые и восхищения – столько души в них вложено. Их можно использовать для проведения уроков патриотического воспитания в школах и детских садах", – отметил Александр Локтев, депутат Барнаульской городской Думы.

В мероприятии участвовали и прошлогодние участники конкурса: школьники передали в музей диск с записью своего спектакля "Парад Победы", а Никита Шабалин, курсант кадетской школы, праправнук Героя Советского Союза А. Петрова принял участие в награждении нынешнего победителя в своей номинации Д. Костромицкого, сделавшего презентацию работы о Герое Советского Союза Н.М. Малахове.