19 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у восьми жителей Усть-Канского района, у пяти жителей Кош-Агачского района, у четырёх жителей города Горно-Алтайска, у жителя Майминского района, у жителя Шебалинского района.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 17 357 случаев заболевания. За прошедшие сутки выздоровели 14 пациентов. По данным на 14 июня, за весь период в регионе выздоровели 16 820 человек.

Всего проведено 213 957 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчётные сутки исследовано 207 проб.