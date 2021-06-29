Английский клуб хотел пригласить в команду барнаульского футболиста

Игрока сборной России по футболу из Барнаула Александра Соболева хотели пригласить играть в английский футбольный клуб "Кристал Пэлас". Об этом в ходе интервью "Матч ТВ" заявил футбольный агент Шандор Варга.

Отвечая на вопросы, он рассказал, что в последние годы с запада за российскими футболистами обращаются все реже.

"Последняя конкретная история – "Кристал Пэлас" хотел взять Соболева, но до переговоров все же не дошло", – сказал Варга.

Напомним, 15 марта алтайского спортсмена вызвали в сборную России для участия в отборочных матчах к чемпионату мира – 2022. Помимо Соболева, приглашение в национальную команду получили ещё два воспитанника барнаульского футбола – вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин и защитник немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров.

К сожалению, сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы по футболу. Россияне проиграли два матча из трёх и закончили выступление на последнем месте.