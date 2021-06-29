Подросток пострадал в ДТП с тремя погибшими на алтайской трассе

37-летнего водителя автомобиля Honda Fit и 15-летнего подростка госпитализировали после смертельного ДТП на 210 км трассы Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла — граница Новосибирской области. Об этом amic.ru рассказали в Госавтоинспекции Алтайского края.

"Юноша 2005 года рождения с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение Барнаула, — уточнили в ведомстве. — В автомобиле Honda Fit находился один водитель, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в КГБУЗ "Михайловская ЦРБ".

Напомним, в Михайловском районе около 9:50 произошло столкновение автомобилей Honda Fit и Lada Priora. По предварительным данным, этому предшествовали выезд иномарки на встречную полосу.

В результате погибли три человека, находившиеся в "Ладе". Смертельные травмы получили 33-летней водитель, и его пассажиры: 68-летняя женщина и 13-летний ребенок. По факту аварии полицейские проводят проверку.