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Подросток пострадал в ДТП с тремя погибшими на алтайской трассе

, ИА "Амител"
В ГИБДД рассказали подробности аварии
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

37-летнего водителя автомобиля Honda Fit и 15-летнего подростка госпитализировали после смертельного ДТП на 210 км трассы Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла — граница Новосибирской области. Об этом amic.ru рассказали в Госавтоинспекции Алтайского края.

"Юноша 2005 года рождения с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение Барнаула, — уточнили в ведомстве. — В автомобиле Honda Fit находился один водитель, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в КГБУЗ "Михайловская ЦРБ".

Напомним, в Михайловском районе около 9:50 произошло столкновение автомобилей Honda Fit и Lada Priora. По предварительным данным, этому предшествовали выезд иномарки на встречную полосу.

В результате погибли три человека, находившиеся в "Ладе". Смертельные травмы получили 33-летней водитель, и его пассажиры: 68-летняя женщина и 13-летний ребенок. По факту аварии полицейские проводят проверку.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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