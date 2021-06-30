Такой день. Проблемный вопрос Путину из Алтайского края и письмо о массовой вакцинации

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 30 июня.

30 июня состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. Юбилейная программа продолжалась 3 часа 42 минуты. Во время эфира Владимиру Путина задали 68 вопросов. Всего главе государства поступило почти два миллиона обращений. Организаторы заявляли, что в этом году мероприятие будет высокотехнологичным. Но то ли технологии подкачали, то ли что еще, но включений с жителями России вне студии было крайне мало.

При этом на "Прямой линии" не прозвучало ни одного вопроса от жителей Алтайского края. Несмотря на это, вопрос одного из рубцовчан показали в прямом эфире – на мониторе одного из компьютеров в центре обработки вопросов. Житель Рубцовска обратил внимание на отсутствие в городе аппаратов МРТ, из-за чего горожанам приходится ездить на обследование в Барнаул, а также о плохом уровне благоустройства.

29% работодателей Барнаула планируют снова перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за третьей волны коронавируса. Среди опрошенных 53% заявили, что собираются ввести удаленный формат до осени, а 21% – до зимы.

Алтайские предприниматели опубликовали открытое письмо, направленное работодателям региона. В послании, текст которого есть в распоряжении amic.ru, они просят организовать массовую вакцинацию работников, чтобы избежать новых ограничений.

Автомобиль сбил ребенка прямо во дворе дома на улице Ленинградской в Барнауле. По словам свидетелей инцидента, девушка-водитель даже не вышла из машины, чтобы помочь пострадавшему, а просто покинула место происшествия.

Барнаульцы по несколько дней стоят в очереди у мобильных пунктов вакцинации, чтобы поставить прививку от COVID-19. Но даже при этом получить вакцину удается не всем: слишком высокий ажиотаж среди населения, медики не успевают справиться с потоком желающих. В поликлиниках запись ведут уже на август, а через "Госуслуги", как рассказывают пациенты, записаться на прививку почти невозможно.

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов написал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии, в которой он отбывает наказание за особо крупное взяточничество. В качестве оснований для такого решения Денисов приводит отсутствие нареканий по его поведению со стороны сотрудников исправительной колонии. В качестве еще одного аргумента бывший чиновник приводит пошатнувшееся здоровье.