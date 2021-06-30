Алтайских предпринимателей призвали организовать массовую вакцинацию на предприятиях

Алтайские предприниматели опубликовали открытое письмо, направленное работодателям региона. В послании, текст которого есть в распоряжении amic.ru, они просят организовать массовую вакцинацию работников, чтобы избежать новых ограничений.

"Власти Алтайского края делают все, чтобы избежать жестких ограничений. По сравнению с другими регионами в крае приняты более мягкие ограничительные меры. Тем не менее в крае ситуация с коронавирусом резко ухудшилась. Согласно актуальным данным, за последние недели наблюдается резкий прирост заболевших и численность госпитализированных, в том числе и тяжелых", — сказано в послании.

В связи с этим, руководителям предприятий рекомендуют "занять более активную и ответственную гражданскую позицию". Работодателей просят строго следить за соблюдением масочного режима и других санитарных норм, а также подключаться к массовой компании по вакцинации.

Вакцинированных сотрудников предпринимателям предлагают стимулировать.

Открытое письмо подписал алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов и руководители ряда крупных предпринимательских объединений.

Ранее Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов доложил губернатору Виктору Томенко о резком увеличении темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе.

Глава Алтайского края поставил задачу увеличить среднесуточное количество вакцинированных более чем в два раза, чтобы выйти на плановые показатели: 10-12 тысяч привитых в сутки. Систему здравоохранения необходимо подготовить к такой нагрузке, поручил Томенко.