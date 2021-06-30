Алтайских предпринимателей призвали организовать массовую вакцинацию на предприятиях

Алтайские предприниматели опубликовали открытое письмо, направленное работодателям региона. В послании, текст которого есть в распоряжении amic.ru, они просят организовать массовую вакцинацию работников, чтобы избежать новых ограничений.
"Власти Алтайского края делают все, чтобы избежать жестких ограничений. По сравнению с другими регионами в крае приняты более мягкие ограничительные меры. Тем не менее в крае ситуация с коронавирусом резко ухудшилась. Согласно актуальным данным, за последние недели наблюдается резкий прирост заболевших и численность госпитализированных, в том числе и тяжелых", — сказано в послании.
В связи с этим, руководителям предприятий рекомендуют "занять более активную и ответственную гражданскую позицию". Работодателей просят строго следить за соблюдением масочного режима и других санитарных норм, а также подключаться к массовой компании по вакцинации.
Вакцинированных сотрудников предпринимателям предлагают стимулировать.
Открытое письмо подписал алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов и руководители ряда крупных предпринимательских объединений.
Ранее Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов доложил губернатору Виктору Томенко о резком увеличении темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе.
Глава Алтайского края поставил задачу увеличить среднесуточное количество вакцинированных более чем в два раза, чтобы выйти на плановые показатели: 10-12 тысяч привитых в сутки. Систему здравоохранения необходимо подготовить к такой нагрузке, поручил Томенко.
Комментарии
Ну сплошная "милота".
Власть уже не знает каким образом заставить всех вакцинироваться! Поменьше бы верещали про вакцинацию с каждого утюга и тогда больше бы людей сделали прививку.
Люди не доверяют лживой власти, отсюда и недоверие к вакцине!
Вакцинированных сотрудников предпринимателям предлагают стимулировать.
КАК?ДОБАВИТЬ ДНЕЙ К ОТПУСКУ?ДАТЬ ДОП. ВЫХОДНОЙ?
100 гр спирта, и некоторые по 7 раз придут в день!
Алтайские предприниматели опубликовали открытое письмо, направленное работодателям региона.
или предприниматели не работодатели, или работодатели не предприниматели, или вторая бутылка коньяка вчера была лишней
Минздрав Алтайского края изменил критерии, необходимые для выездной вакцинации сотрудников предприятий. Чтобы вызвать бригаду медиков, желающих должно быть не меньше 50.
Какие-то странные и НЕВЫПОЛНИМЫЕ условия)))
Ну будет,к примеру,48 желающих, почему бы не приехать???
То есть,небольшие организации не могут вызвать бригаду медиков для вакцинации?
Если действительно заинтересованы в вакцинации,зачем делать такие ограничения?
они просят организовать массовую вакцинацию работников, чтобы избежать новых ограничений
вот эта я понимаю - добровольность
с нетерпением ждем сегодня очередное "прошу отнестись к этому с пониманием" (с)...
30.06.2021 10:58
- гость -
Минздрав Алтайского края изменил критерии, необходимые для выездной вакцинации сотрудников предприятий. Чтобы вызвать бригаду медиков, желающих должно быть не меньше 50.
Какие-то странные и НЕВЫПОЛНИМЫЕ условия)))
Ну будет,к примеру,48 желающих, почему бы не приехать???
менее 50-ти экономически нецесообразно, я так думаю...
Раньше к выполнению производственных планов стремились, а сейчас " чтобы выйти на плановые показатели: 10-12 тысяч привитых в сутки.".
вышибить из работы 1-х лиц это как и зачем?
Ответственность у прививальщиков на "случай чего" будет? Или подписывай бумагу, что ты в курсе всего и что сам виноват если что?
А пфайцером привиться можно будет ?
30.06.2021 11:15
- гость -
Можно. Но только кожаным шприцем. На какое число вас записать?
30.06.2021 10:51
- гость -
Вакцинированных сотрудников предпринимателям предлагают стимулировать.
КАК?ДОБАВИТЬ ДНЕЙ К ОТПУСКУ?ДАТЬ ДОП. ВЫХОДНОЙ?
Скорее всего предложат сменить работу -перейти на паперть.
"Алтайские предприниматели опубликовали открытое письмо, направленное работодателям региона."
А можно всех поименно? Хочу молебен за здравие заказать. Благодатные люди все же! (далее радостно вытираю слезу умиления).