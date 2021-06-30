Треть работодателей Барнаула собираются вновь перевести сотрудников на удаленку

29% работодателей Барнаула планируют снова перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за третьей волны коронавируса. Об этом говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру.

Среди опрошенных 53% заявили, что собираются ввести удаленный формат до осени, а 21% – до зимы.

При этом 17% опрошенных рассказали, что большинство сотрудников компании так и не вернулись в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат, бывая на работе несколько раз в неделю.

При этом 15% респондентов признались, что в июне в компании были зафиксированы новые заболевшие, 3% рассказали, что компания компенсирует затраты сотрудников на анализ на ковид и 2% предоставляют сотрудникам выходной для вакцинации.

Онлайн-опрос проводился 18-22 июня во всех регионах страны. Всего в нем приняли участие более двух тысяч человек.