"На первом месте - люди": магазин строительных товаров "Альтерра" ищет новых сотрудников

"Альтерра" — одна из крупнейших компаний Алтайского края по продаже строительных материалов. У предприятия четыре крупных складских комплекса в Новоалтайске, Барнауле и Бийске. И сейчас компания приглашает в свою команду грузчиков, наборщиков, кладовщиков и водителей-погрузчиков.

"Склад – это сердце компании, ее двигатель, часовой механизм. Мы стремимся, чтобы каждый сотрудник приходил на работу и занимался своим делом с удовольствием. В этом залог нашего успеха — в умении привлекать, развивать и сохранять в своем штате талантливых людей, которые мотивированы на достижение высоких результатов и личностного роста", — рассказали в компании "Альтерра".

Торговая группа "Альтерра" предлагает достойные условия труда:

высокая стабильная белая заработная плата;

высокий контроль за техникой безопасности;

бесплатное обучение на рабочие специальности;

карьерный рост в течение полугода;

удобный график работы;

возможность самостоятельно увеличивать доход и брать дополнительные смены;

доставка на работу и обратно бесплатным служебным транспортом;

удобная качественная спецодежда.

"Альтерра – это в первую очередь люди. Работать в компании, где трудятся более 350 человек, это ощущать поддержку и взаимопомощь каждый день. Знания, опыт, профессионализм — основа прочного фундамента в развитии каждого сотрудника", — говорят представители компании.

По вопросам трудоустройства звоните по телефонам: 89132103915 , 89635080641 , 8(38532)61500 или пишите на электронную почту personal@tg-alterra.ru .

Торговая группа "Альтерра"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт 206Б;

Новоалтайск, ул. Дорожная 42/1.

Тел: 89132103915, 89635080641, 8(38532)61500

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