Алтайский студент хотел уберечь от кражи 80 тысяч рублей и перевел их мошенникам

21-летний студент из Горно-Алтайска лишился 80 тысяч рублей после звонка мошенников, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По данным ведомства, молодому человеку позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина рассказал, что мошенники пытаются оформить кредит на имя горожанина, однако специалисты вовремя заблокировали подозрительную операцию. Тем не менее аферисты по-прежнему пытаются завладеть накоплениями, объяснил "представитель" кредитной организации.

"Звонивший пояснил, что единственный способ сохранить сбережения, это перевести их на специальный резервный счет. <…> Молодой человек, имея две кредитные карты, на которых в общей сложности было более 80 тысяч рублей, услышав рассказ "представителя банка" разволновался", — говорится в сообщении.

В итоге студент перевел деньги на продиктованные ему номера телефонов. После этого "сотрудник банка" перестал выходить на связь. Молодой человек обратился в полицию, возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.