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Новости

Алтайский студент хотел уберечь от кражи 80 тысяч рублей и перевел их мошенникам

, ИА "Амител"
Полицейские возбудили уголовное дело
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

21-летний студент из Горно-Алтайска лишился 80 тысяч рублей после звонка мошенников, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По данным ведомства, молодому человеку позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина рассказал, что мошенники пытаются оформить кредит на имя горожанина, однако специалисты вовремя заблокировали подозрительную операцию. Тем не менее аферисты по-прежнему пытаются завладеть накоплениями, объяснил "представитель" кредитной организации.

"Звонивший пояснил, что единственный способ сохранить сбережения, это перевести их на специальный резервный счет. <…> Молодой человек, имея две кредитные карты, на которых в общей сложности было более 80 тысяч рублей, услышав рассказ "представителя банка" разволновался", — говорится в сообщении.

В итоге студент перевел деньги на продиктованные ему номера телефонов. После этого "сотрудник банка" перестал выходить на связь. Молодой человек обратился в полицию, возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

8.07.2021 10:53
гость

А мне вот микрозайм повесили, при чем даже по всем документам и фото паспорта не мое, номер телефона сотовый не мой, карта в банке не моя, полиция пишет отписку, что не может установить я это или не я оформил микрозайм. Стал разбираться - оказывается на одно и то же фото с паспортом оформлено миллионное кидалово. Куда только смотрят доблестные органы, наверное они в доле ??? Если кто то еще пострадал от ООО КРЕДИТЕХ РУС теперь они называются ООО МОНЕРО и засудить их очень даже реально!

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