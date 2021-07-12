Захарова обвинила сотрудника посольства США в краже железнодорожного знака

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что сотрудник посольства США украл железнодорожный знак в Тверской области. После этого его отправили на родину, написала Захарова в Telegram.

"Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный 30-летний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины", — рассказала представитель МИД.

В тот же вечер, по ее словам, машину с красными номерами остановили сотрудники полиции. За рулем оказался сотрудник американского посольства.