Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирске. Видео

Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Октябрьском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Авария случилась 13 июля около 8 часов утра. 49-летний водитель фуры MAN ехал в сторону улицы Днепрогэсовской и у дома № 103 по улице Большевистской наехал задним левым колесом полуприцепа на мотоцикл Suzuki.
В результате столкновения 46-летний мотоциклист упал на асфальт, оказавшись головой под колёсами грузовика, отмечает паблик АСТ-54. От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.
Комментарии
всмысле столкновение и наехал?
На видео четко видно как "хрустик" воткнулся в передиедущую легковушку, и упал прям под колесо грузовика. Грузовик то тут причем?
Если сам купил себе самоликвидатор, то чего ж он ожидал?
13.07.2021 15:54
krash
Грузовик то наехал на хрустика задним колесом и это факт неопровержимый.
Единственное, что вины водителя грузовика в данном ДТП не прослеживается.
подождем кого виновным "сделают"
13.07.2021 16:02
- гость -
Больное общество...
13.07.2021 16:26
Еугений
13.07.2021 16:02
- гость -
Больное общество...
Лечись, кто ж не дает
Пыхтите, пишете гадости, оскорбляете.. Жизнь такая короткая. Задумайтесь
Жалко человека, слов нет. Но как же достали эти отпускники моргов, летящие под 150 к своей встречи с Богом, среди нормально едущих машин. Поневоле приходит мысль о естественном отборе, вот только бы они без посторонних в этой "рулетке по русски."