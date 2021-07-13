"Газель" столкнулась с БТР Росгвардии в Ставропольском крае

Бронетранспортёр столкнулся с "Газелью" в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.

По информации ведомства, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса допустил столкновение с бронетранспортёром Росгвардии, который ехал в составе воинской колонны.

На месте происшествия работают инспекторы Военной автомобильной инспекции и ДПС, они выясняют все обстоятельства случившегося.

Сообщается, что в момент аварии в "Газели" находились девять человек, среди которых трое детей. Погибшие – пассажиры микроавтобуса. Ещё четыре человека получили травмы.