Суд приостановил работу завода экс-депутата АКЗС в Рубцовске

Рубцовский городской суд удовлетворил иск прокурора о приостановке асфальтосмесительного завода бывшего депутата АКЗС Артака Махсудяна. Причиной стало неисполнение решений по нейтрализации вреда окружающей среде.

Как сообщает "Банкфакс", ранее жители Рубцовска неоднократно жаловались в прокуратуру на нарушение закона об охране окружающей среды со стороны депутата. Якобы его завод на Веселоярском тракте производит вредные выбросы и отравляет воздух в округе.

Прокуратура уже обращалась в суд и в январе 2020 года её иск удовлетворили. Как следует из текста решения, опубликованного на сайте Рубцовского городского суда, Махсудяна обязали убрать с производственной площадки коммунальные отходы, отходы чёрных металлов и дизельного топлива, а также поставить на государственный учёт объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

Решение суда поступило приставам, но до сих пор не было исполнено в полном объёме. В связи с этим прокуратура Рубцовска в мае текущего года была вынуждена обратиться в суд повторно, на этот раз уже с требованием вовсе приостановить деятельность завода. 20 июля по этому заявлению было вынесено решение, в соответствии с которым деятельность предприятия должна быть приостановлена до устранения описанных выше нарушений. Решение пока не вступило в законную силу.