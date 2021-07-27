Курица золотая. Почему в магазинах Алтая "пропала" охлаждённая птица и что будет с ценами

Охлаждённая птица "исчезла" с прилавков алтайских магазинов, а стоимость продукции, которая всё-таки появляется в продаже, выше, чем месяц назад. В торговых сетях Барнаула дефицит и рост цен связывают с пожаром на предприятии "Алтайский бройлер", которое обеспечивало курятиной не только Алтай, но и другие сибирские регионы. Сейчас супермаркеты "в панике" ищут новых поставщиков птицы и "креативные" решения проблемы. Так, некоторые магазины "оттаивают" замороженные тушки и продают как охлаждённые. Как долго сохранится дефицит продукции и что произошло с ценами, разбирался amic.ru.
Бедро – за 300, крылья за – 400
Нехватку куриного мяса в магазинах жители Барнаула впервые ощутили на прошлой неделе. По словам жительницы дома на ул. Папанинцев, 121, Светланы Дмитриевой, 22 июля она обошла все ближайшие к дому магазины в поисках охлаждённых тушек бройлера. Однако во многих магазинах закончилась даже замороженная птица, которая имеет длительный срок хранения и порой не продаётся месяцами.
"Я была и в нескольких магазинах "Мария-Ра", в "Ярче", "Магните", зашла в мясные магазины. Курицы нигде нет. Кое-где только замороженные тушки, но у меня к ним нет доверия, никто не знает, сколько раз её размораживали-замораживали, а ведь это вредит качеству", – уверена Светлана.
В продуктовых магазинах корреспонденту amic.ru подтвердили: сети столкнулись с дефицитом охлаждённых тушек и частей птицы. Произошло это из-за пожара на "Алтайском бройлере", который был основным поставщиком продукции в магазины Барнаула.
"Птицефабрика "Алтайский бройлер" сгорела, а то, что мы получаем от других производителей – совсем немного, – сразу выставляем на продажу. Пока ничего не говорят, сколько ещё будет дефицит – неизвестно", – сообщили корреспонденту amic.ru в магазине сети "Мария-Ра".
В некоторых продуктовых супермаркетах Барнаула идут на хитрость: размораживают замороженные туши, разделывают на части, фасуют и продают как охлажденные.
В магазинах сети "Магнит" корреспонденту amic.ru сообщили, что лишь к концу прошлой недели нашли нового поставщика охлаждённой птицы. Им стало предприятие из Тюменской области, продукция которого впервые вышла на алтайский рынок. Стоимость тушки – 149 рублей* за килограмм.
Продавцы говорят, что изначально рассчитывали на поддержку предприятий Новосибирской области и ожидали увеличения поставок. Однако птицефабрики соседнего региона сразу "взвинтили" цены.
"Новосибирск из-за пожара на "Алтайском бройлере" резко поднял стоимость своей продукции. У них курица вообще сейчас "золотая", бедро стоит почти 300 рублей за килограмм, крыло – почти 400 рублей", – отмечает сотрудник "Магнита".
Тем не менее работники супермаркетов уверены, что ситуация на рынке изменится, и цены на птицу снизятся. Но, по их словам, произойдёт это лишь после возобновления работы бийского предприятия.
"Все ждут, когда "Алтайский бройлер" найдёт, где разделывать и упаковывать курицу. На предприятии ведь сгорел цех по переработке, там, где был убой, разделка и упаковка тушек. Птица-то живая вся, бегает, только её негде перевести в продукт", – говорит продавец "Магнита".
Сибирская проблема
По информации группы "Черкизово", куда входит "Алтайский бройлер", пожар на бийском предприятии действительно повредил склад с тарой и упаковкой, а также склад готовой продукции. Но производитель заверил, что птичники, где выращивают бройлеров, не пострадали, а административный корпус и основное производственное оборудование "Алтайского бройлера" получили незначительные повреждения.
Однако последствия пожара могут быть куда серьёзнее, чем говорят в компании, считает эксперт издания "Континент-Сибирь".
"По моим данным, пожаром уничтожено компрессорное оборудование и повреждён цех забоя. Это делает невозможным переработку птицы в продукт, готовый к реализации. Согласно проектной мощности, "Алтайский бройлер" может выпускать до 3 тыс. тонн продукции в месяц. Предприятие обслуживает весь Алтайский край, удовлетворяя часть потребности других областей Сибирского федерального округа. К примеру, аналогичную мощность производили все фабрики Новосибирской области", – объясняет эксперт.
Практически сразу же после ЧП на "Алтайском бройлере", 5 июля, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов провёл встречу с основателем группы "Черкизово" Игорем Бабаевым.
Руководство предприятия заверило, что ведёт переговоры с сибирскими птицефабриками по аренде площадей для забоя и переработки кур "Алтайского бройлера". Издание "Континент-Сибирь" сообщает, что договорённость достигнута с Октябрьской птицефабрикой (Новосибирская область).
Однако корреспонденту amic.ru на Октябрьской птицефабрике сообщили, что "не в курсе ситуации", пообещали уточнить и перезвонить. На момент публикации информации от компании не поступало. Получить комментарий от "Алтайского бройлера" и "Черкизово" amic.ru тоже не удалось: на телефонные звонки предприятие не ответило.
Поэтому вероятно, что в ближайшие месяцы жителям Алтайского края "родная" курятина будет недоступна.
*Сколько стоит охлаждённая птица в магазинах Барнаула?
Средняя стоимость охлаждённых и замороженных кур в барнаульских магазинах в июне 2021 года, по данным Алтайкрайстата, составила 159,58 рубля за килограмм. Сейчас жители Барнаула и Алтайского края могут приобрести охлаждённую птицу и части от таких брендов, как "Троекурово" (ближайшие к Барнаулу птицефабрики расположены в Тюменской и Омской областях), "Сибагро" (Томская птицефабрика), "Богатство Сибири" (Тюменская область).
"Мария-Ра"
Тушка цыплёнка-бройлера – 186 рублей за килограмм;
филе куриное – 290 рублей за килограмм;
грудка куриная – нет в наличии;
крыло куриное – 199 рублей за килограмм;
бедро куриное – 211 рублей за килограмм.
"Магнит"
Тушка цыплёнка-бройлера – 146,79 рубля за килограмм;
филе куриное – 299 рублей за килограмм;
грудка куриная – нет в наличии;
крыло куриное – нет в наличии;
бедро куриное – нет в наличии.
"Пятёрочка"
Тушка цыплёнка-бройлера – 146,99 рубля за килограмм;
филе куриное – нет в наличии;
грудка куриная – 228,99 рубля за килограмм;
крыло куриное – нет в наличии;
бедро куриное – нет в наличии.
"Ярче"
Тушка цыплёнка-бройлера – нет в наличии;
филе куриное – нет в наличии;
грудка куриная – 239,78 рубля за килограмм;
крыло куриное – 229,89 рубля за килограмм;
бедро куриное – 189,89 рубля за килограмм.
Корреспондент amic.ru побывал лишь в нескольких магазинах каждой из сетей. Цены, наличие и ассортимент товара в остальных торговых точках могут отличаться от тех, что представлены в материале.
Комментарии
Уже по заголовку ясно, что хорошего не жди.
Доступная еда в крае становится многим не по карману
А потом удивляемся,почему в крае так много полных?
Ну Алтайский бройлер не так давно появился. Как-то ведь хватало продукции до его появления в регионе. Почему сейчас проблемы из-за его простоя?
Толстые не жрите ведрами и будите худыми.
Пожар в Бйске конечно имеет значение...Но "Черкизов", куда входит Алтайбройлер думаю, как и весь крупный бизнес России, больше заинтересован в экспорте продукZии, чем поставкам на внутренний рынок. Сейчас РФ экспортирует мяса птиzы $427,2 млн, что на 40% больше, чем в 2019 г. Отсюда и стоимость "золотой курочки"!
Проблема как раз мало озвучивает - это в случае обнаружения вируса , снимают всю группу наборщиков на складах и РЦ. При обязаловке вакцинироваться - грузчики наборщики просто встают и уходят сменами с работы, увольняются. Работать некому, товар на складах набирают начальники. Фуры стоят в километровых очередях!
Инфляция в Алтайском крае оказалась выше общероссийской.
А теперь еще и это...
Да с такими зарплатами...
Это надо ещё разобраться с наценками во всех этих сетях.
А они - сотни процентов!
много лет не едим говядину. свинину, рыбу... теперь и курицу - веганство прям рядом снасильничают(
В чем трудность разморозить замороженную ранее и преподать как охлажденную?, тем более они так и делают выдавая ранее замороженную за охлажденную.
Так и с крупами не айс. Хотят перестроечную ситуацию создать, когда был дефицит продуктов, а на складах та же курица стухала? Кому-то, видать, выгодно.
Ой! Какие все гурманы стали! Да ГОДАМИ покупали замороженных кур - и ничего!
ГОДАМИ покупали замороженных кур эт да.. я вот знала а теперь и все узнают)))
При обязаловке вакцинироваться - грузчики наборщики просто встают и уходят сменами с работы, увольняются. Работать некому, товар на складах набирают начальники. Фуры стоят в километровых очередях
Вот настоящая причина нехватки курятины.
крылья за – 400
Эдак стейки говяжьи проще готовить! Крышу рвануло?
27.07.2021 10:56
ПЕТР
Пожар в Бйске конечно имеет значение...Но "Черкизов", куда входит Алтайбройлер думаю, как и весь крупный бизнес России, больше заинтересован в экспорте продукZии
торговцы гонят продукцию за бугор в стремлении заработать там где спрос и дороговизна, а свой рынок никому не нужен, госрегулирования нет. А вся эта видимость договорняка руководства с бизнесом просто смешна.
А что это за "бугор"? В Китай или куда?
27.07.2021 11:49
Виктор
Азия, скажем так
27.07.2021 11:44
- гость -
крылья за – 400
Пусть тухнут.
27.07.2021 10:56
ПЕТР
Пожар в Бйске конечно имеет значение...Но "Черкизов", куда входит Алтайбройлер думаю, как и весь крупный бизнес России, больше заинтересован в экспорте продукZии
Неужели невидимая рука рынка, решила лишить россиян дешовой еды? Ах, да "Капитализм, счастье ,помолись"
27.07.2021 11:06
гость
Зачем вы чушь собираете? Зачем плодите фейки? Зачем пытаетесь к очевидной форс-мажорной ситуации привязать вакцинацию от Ковид?
Вам русским языком сказали - сгорели склад с тарой и упаковкой и склад готовой продукции. Кроме того, пожаром уничтожено компрессорное оборудование и повреждён цех забоя - это делает невозможным переработку птицы в продукт, готовый к реализации.
Перевожу вам, как человеку с явным непониманием человеческой речи - живые курицы-бройлеры есть, нет места их привести к готовому для покупки виду, негде их забить, разделать и упаковать для передачи в торговые сети.
27.07.2021 11:59
- гость -
Насколько помню, бройлеров не кормят больше 50-60 дней. Сколько времени прошло от начала восстановления, и успеют ли? Куда кур-переростков денут?
27.07.2021 11:15
- гость -много лет не едим говядину. свинину, рыбу... теперь и курицу - веганство прям рядом снасильничают(
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А что с вами случилось? Несварением страдаете?
Вот только не надо мне гнать про то, что у вас нет денег на покупку килограмма мяса с зарплаты/пенсии. Ну вы же откровенную чушь городите, ну нет сейчас голодных обмороков.
жрать меньше надо дорогие россияне, а то все стали слишком жирными.
да молодежь вся стала бройлерами
27.07.2021 11:06
гость
"Тебе бы оперы писать!"
Или как со знакомым санитаром морга,на бройлере тоже твой "санитар" работает?
живые курицы-бройлеры есть, нет места их привести к готовому
То есть, бройлеры там уже с хорошую собаку весом?)
Улетели птицы
Пора курей живьём продавать,кто жрать хочет-забьёт. И не нужны холодильники,тара,работники...
Эх,капиталисты! После пожара надо было раздать курятину из склада бийчанам-пусть бы пожрали от пуза. Теперь приходится тухляк вывозить. Что поделать- звериный оскал...