Курица золотая. Почему в магазинах Алтая "пропала" охлаждённая птица и что будет с ценами

Охлаждённая птица "исчезла" с прилавков алтайских магазинов, а стоимость продукции, которая всё-таки появляется в продаже, выше, чем месяц назад. В торговых сетях Барнаула дефицит и рост цен связывают с пожаром на предприятии "Алтайский бройлер", которое обеспечивало курятиной не только Алтай, но и другие сибирские регионы. Сейчас супермаркеты "в панике" ищут новых поставщиков птицы и "креативные" решения проблемы. Так, некоторые магазины "оттаивают" замороженные тушки и продают как охлаждённые. Как долго сохранится дефицит продукции и что произошло с ценами, разбирался amic.ru.

Бедро – за 300, крылья за – 400

Нехватку куриного мяса в магазинах жители Барнаула впервые ощутили на прошлой неделе. По словам жительницы дома на ул. Папанинцев, 121, Светланы Дмитриевой, 22 июля она обошла все ближайшие к дому магазины в поисках охлаждённых тушек бройлера. Однако во многих магазинах закончилась даже замороженная птица, которая имеет длительный срок хранения и порой не продаётся месяцами.

"Я была и в нескольких магазинах "Мария-Ра", в "Ярче", "Магните", зашла в мясные магазины. Курицы нигде нет. Кое-где только замороженные тушки, но у меня к ним нет доверия, никто не знает, сколько раз её размораживали-замораживали, а ведь это вредит качеству", – уверена Светлана.

В продуктовых магазинах корреспонденту amic.ru подтвердили: сети столкнулись с дефицитом охлаждённых тушек и частей птицы. Произошло это из-за пожара на "Алтайском бройлере", который был основным поставщиком продукции в магазины Барнаула.

"Птицефабрика "Алтайский бройлер" сгорела, а то, что мы получаем от других производителей – совсем немного, – сразу выставляем на продажу. Пока ничего не говорят, сколько ещё будет дефицит – неизвестно", – сообщили корреспонденту amic.ru в магазине сети "Мария-Ра".



В некоторых продуктовых супермаркетах Барнаула идут на хитрость: размораживают замороженные туши, разделывают на части, фасуют и продают как охлажденные.

В магазинах сети "Магнит" корреспонденту amic.ru сообщили, что лишь к концу прошлой недели нашли нового поставщика охлаждённой птицы. Им стало предприятие из Тюменской области, продукция которого впервые вышла на алтайский рынок. Стоимость тушки – 149 рублей* за килограмм.

Продавцы говорят, что изначально рассчитывали на поддержку предприятий Новосибирской области и ожидали увеличения поставок. Однако птицефабрики соседнего региона сразу "взвинтили" цены.

"Новосибирск из-за пожара на "Алтайском бройлере" резко поднял стоимость своей продукции. У них курица вообще сейчас "золотая", бедро стоит почти 300 рублей за килограмм, крыло – почти 400 рублей", – отмечает сотрудник "Магнита".

Тем не менее работники супермаркетов уверены, что ситуация на рынке изменится, и цены на птицу снизятся. Но, по их словам, произойдёт это лишь после возобновления работы бийского предприятия.

"Все ждут, когда "Алтайский бройлер" найдёт, где разделывать и упаковывать курицу. На предприятии ведь сгорел цех по переработке, там, где был убой, разделка и упаковка тушек. Птица-то живая вся, бегает, только её негде перевести в продукт", – говорит продавец "Магнита".

Сибирская проблема

По информации группы "Черкизово", куда входит "Алтайский бройлер", пожар на бийском предприятии действительно повредил склад с тарой и упаковкой, а также склад готовой продукции. Но производитель заверил, что птичники, где выращивают бройлеров, не пострадали, а административный корпус и основное производственное оборудование "Алтайского бройлера" получили незначительные повреждения.

Однако последствия пожара могут быть куда серьёзнее, чем говорят в компании, считает эксперт издания "Континент-Сибирь".

"По моим данным, пожаром уничтожено компрессорное оборудование и повреждён цех забоя. Это делает невозможным переработку птицы в продукт, готовый к реализации. Согласно проектной мощности, "Алтайский бройлер" может выпускать до 3 тыс. тонн продукции в месяц. Предприятие обслуживает весь Алтайский край, удовлетворяя часть потребности других областей Сибирского федерального округа. К примеру, аналогичную мощность производили все фабрики Новосибирской области", – объясняет эксперт.

Практически сразу же после ЧП на "Алтайском бройлере", 5 июля, заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов провёл встречу с основателем группы "Черкизово" Игорем Бабаевым.

Руководство предприятия заверило, что ведёт переговоры с сибирскими птицефабриками по аренде площадей для забоя и переработки кур "Алтайского бройлера". Издание "Континент-Сибирь" сообщает, что договорённость достигнута с Октябрьской птицефабрикой (Новосибирская область).

Однако корреспонденту amic.ru на Октябрьской птицефабрике сообщили, что "не в курсе ситуации", пообещали уточнить и перезвонить. На момент публикации информации от компании не поступало. Получить комментарий от "Алтайского бройлера" и "Черкизово" amic.ru тоже не удалось: на телефонные звонки предприятие не ответило.

Поэтому вероятно, что в ближайшие месяцы жителям Алтайского края "родная" курятина будет недоступна.

*Сколько стоит охлаждённая птица в магазинах Барнаула?

Средняя стоимость охлаждённых и замороженных кур в барнаульских магазинах в июне 2021 года, по данным Алтайкрайстата, составила 159,58 рубля за килограмм. Сейчас жители Барнаула и Алтайского края могут приобрести охлаждённую птицу и части от таких брендов, как "Троекурово" (ближайшие к Барнаулу птицефабрики расположены в Тюменской и Омской областях), "Сибагро" (Томская птицефабрика), "Богатство Сибири" (Тюменская область).

"Мария-Ра"

Тушка цыплёнка-бройлера – 186 рублей за килограмм;

филе куриное – 290 рублей за килограмм;

грудка куриная – нет в наличии;

крыло куриное – 199 рублей за килограмм;

бедро куриное – 211 рублей за килограмм.

"Магнит"

Тушка цыплёнка-бройлера – 146,79 рубля за килограмм;

филе куриное – 299 рублей за килограмм;

грудка куриная – нет в наличии;

крыло куриное – нет в наличии;

бедро куриное – нет в наличии.

"Пятёрочка"

Тушка цыплёнка-бройлера – 146,99 рубля за килограмм;

филе куриное – нет в наличии;

грудка куриная – 228,99 рубля за килограмм;

крыло куриное – нет в наличии;

бедро куриное – нет в наличии.

"Ярче"

Тушка цыплёнка-бройлера – нет в наличии;

филе куриное – нет в наличии;

грудка куриная – 239,78 рубля за килограмм;

крыло куриное – 229,89 рубля за килограмм;

бедро куриное – 189,89 рубля за килограмм.

Корреспондент amic.ru побывал лишь в нескольких магазинах каждой из сетей. Цены, наличие и ассортимент товара в остальных торговых точках могут отличаться от тех, что представлены в материале.