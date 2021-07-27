Судью по делу главы Тамбовской ОПГ нашли мёртвой в квартире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружили мёртвой председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову. Она скончалась у себя в квартире.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, смерть судьи не имеет признаков насильственной.

"Елена Владимировна умерла своей смертью. Для нас это большая утрата и большая трагедия", – приводит сообщение пресс-службы 78-й канал.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Горбунова находилась в должности председателя с 2017 года. В 2009-м она была судьёй по делу "ночного губернатора" Петербурга Владимира Барсукова. В 2019-м году его осудили на 24 года за заказное убийство, серию рейдерских захватов, вымогательство, организацию Тамбовской ОПГ. Кроме того, ему предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой.

"Ночного губернатора" задержали в 2007 году. Он оказался создателем Тамбовской ОПГ, одной из наиболее влиятельных и жестоких преступных группировок на рубеже 1990-2000 годов.