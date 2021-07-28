Такой день. Хлопок газа в Барнауле и три новых школы в Алтайском крае

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 28 июля.

Утром 28 июля в Барнауле по адресу ул. Молодёжная, 37, произошёл хлопок газа. Взрывная волна обрушила стену внутри одной из квартир, выбила окна и разворотила балкон. Двух пострадавших – пожилую женщину и ребёнка – госпитализировали. Глава города Вячеслав Франк взял ситуацию на личный контроль.

По словам мэра, причина хлопка пока неизвестна. Около 120 жителей двух подъездов временно эвакуировали из-за того, что на стене дома после взрыва появилась небольшая трещина.

Глава города также рассказал о состоянии здоровья хозяйки квартиры, где произошёл взрыв газа. У неё около 50% ожогов поверхности тела. Сейчас 69-летняя женщина доставлена в краевой ожоговый центр. Кроме того, пострадала девочка, которая жила в соседней квартире. Её также доставили в больницу с сотрясением мозга.

Позднее в мэрии сообщили, что на восстановление квартир в доме выделят около пяти миллионов рублей. По результатам визуального освидетельствования, эксплуатация здания возможна, за исключением помещений № 59, № 74, № 78. Жильцов вернули по домам.

По поручению президента России Владимира Путина в Алтайском крае построят три новых школы. Рабочая группа подготовила предложение о включении в заявку земельных участков под строительство школ в Барнауле и Бийске.

Пассажирский автобус заблокировал трамвайные пути на проспекте Ленина в Барнауле. Водитель маршрутки пытался уйти от столкновения с иномаркой, но оказался на рельсах. Движение трамваев в сторону площади Октября заблокировано. Автор отмечает, что на путях образовывается пробка.