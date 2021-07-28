Вячеслав Франк рассказал, как помогут жителям дома в Барнауле, где взорвался газ

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк рассказал подробности взрыва газа, который произошёл утром 28 июля в многоквартирном жилом доме по ул. Молодёжной, 37. По словам мэра, причина хлопка пока неизвестна. Около 120 жителей двух подъездов временно эвакуировали из-за того, что на стене дома после взрыва появилась небольшая трещина, об этом Вячеслав Франк рассказал журналистам на месте происшествия.
"Причина взрыва пока неизвестна. Обрушения не произошло, но специалистам необходимо оценить состояние здания, чтобы решить: можно ли в нём жить. Взрыв разрушил стену, выбил двери и стёкла на балконе. Сейчас жителей двух подъездов эвакуировали. Это около 120 человек. Если будет необходимо – мы обеспечим их жильём. Для этого у нас уже всё готово", – пояснил Вячеслав Франк.
Глава города также рассказал о состоянии здоровья хозяйки квартиры, где произошёл взрыв газа. У неё около 50% ожогов. Сейчас 69-летняя женщина доставлена в краевой ожоговый центр. Кроме того, пострадал ребёнок, который жил в соседней квартире. Её также доставили в больницу с сотрясением мозга.
Судьбу дома, пояснил Вячеслав Франк, решат на ближайшем заседании ЧС.
"Надо дождаться экспертизы, а не гадать, в чём причина взрыва. Самое важное – здоровье женщины, которая пострадала при взрыве", – заключил глава города.
Ранее стало известно, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.
Комментарии
Девочка отделалась испугом. Ее также доставили в больницу с сотрясением мозга
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испугом - это когда госпитализация не потребовалась.
возможно, после такого "испуга" ее будут преследовать головные боли
Судьбу дома решит в карман застройщик 20 этажных гетто-хаусов вместо небезопасных, но юутных хрущеб
хорошее место, надо сносить
11:02
Уютных хрущоб???
Ты жил в хрущевках?
там квадратура для проживания пекинеса или черепахи. Картонные стены со слышимостью в пять этажей. Плиты перекрытия кривые, приходится только натяжными потолками закрывать, и на пол выравнивающую подушку, ибо полы кривые.
Как рот открывается реальные клетушки для нищебродов называть уютным жильем…
Стену скрепами скрепят и обратно жильцов заселят.
11:09(1)
По вашему семидесятилетняя пенсионерка под рэкетом застройщиков решила стать шахидкой и взорвать у себя в квартире газ, чтобы на месте хрущёвки застройщики воткнули небоскрёб?
Вы что такое забористое курите?
подскажите у кого вы это покупаете?
28.07.2021 11:09
- гость -
если вам так не повезло там пожить зачем вы такой злой как собака
Ту 11:13
Дядь, ты дурак? (С)
28.07.2021 11:16
- гость -
Нет, но ты верно да.
11:20
Ответ в стиле «сам дурак» характерен для нищебродов-жителей хрущевок
Если будет необходимо – мы обеспечим их жильём. Для этого у нас уже всё готово
Сильное заявление
Газ опасен где проживают пьяницы и очень пожилые люди. Только электро. Газ на турбины ТЭЦ.
28.07.2021 11:09
- гость -
Мне кажется коментатор путает хрущевки с панельными брежневками. это кирпичная хрущевка, да я жил на потоке в такой, стена полметра толщиной. тепло. слышимости никакой, кроме соседа сверху, если у него не сделдан ремонт и нет покрытия на полу. Вентиляция с отдельным дыомоходом на самую крышу.
А вот в новых скворечниках ты жил? Чего стоит вечные проблемы с запахами с других квартир через вентиляцию смежную, а еще мне хватило провести у друга Новый год на Балтийской в , кажется СОЮЗовском доме. я утром 1 января проснулся в 8 утра только от шума детей, которые казалось играли в соседней комнате, но нет...это были дети с какойто другой квартиры, то ли сверху, то ли с боку, то ли снизу. И по сравнению с этим, хрущевка была куда тише и комфортней.
Благодаря этому, я принял решение и купил частный новый двухэтажный дом. и клал я на всех застройщиков. сам себе хозяин.
Слышь, «лесной», какая б…. брежневка? Эти дома на пересечении Молодежной и Крамноармейского 60-64 годов постройки. Я жил в одном из этих домов, и техпаспорт а руках держал. И уж точно знаю об «удобствах» этого типа домов. Кстати, панельки - это как раз хрущёвки, а кирпичную кладку стали использовать при Брежневе.
Не знаю про какой Союзовский дом на Балтийской была речь, но там хотя бы квадратура на в 30 шагов, и стены прямые. Не в курсе слышимости в современных панельках, но уж точно не хуже, чем в хруще, где я слышал абсолютно все переговоры соседей за стеной, а не просто детский бег.
Был в таких квартирах. Это не панельные хрущевки, а вполне комфортное жилье.
Около 120 жителей двух подъездов временно эвакуировали
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Крыша целая, коммуникации тоже. Трещину недолго замазать и сделать металлические стяжки.
Франк маленький как Медведев.