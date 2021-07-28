Вячеслав Франк рассказал, как помогут жителям дома в Барнауле, где взорвался газ

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк рассказал подробности взрыва газа, который произошёл утром 28 июля в многоквартирном жилом доме по ул. Молодёжной, 37. По словам мэра, причина хлопка пока неизвестна. Около 120 жителей двух подъездов временно эвакуировали из-за того, что на стене дома после взрыва появилась небольшая трещина, об этом Вячеслав Франк рассказал журналистам на месте происшествия.

"Причина взрыва пока неизвестна. Обрушения не произошло, но специалистам необходимо оценить состояние здания, чтобы решить: можно ли в нём жить. Взрыв разрушил стену, выбил двери и стёкла на балконе. Сейчас жителей двух подъездов эвакуировали. Это около 120 человек. Если будет необходимо – мы обеспечим их жильём. Для этого у нас уже всё готово", – пояснил Вячеслав Франк.

Глава города также рассказал о состоянии здоровья хозяйки квартиры, где произошёл взрыв газа. У неё около 50% ожогов. Сейчас 69-летняя женщина доставлена в краевой ожоговый центр. Кроме того, пострадал ребёнок, который жил в соседней квартире. Её также доставили в больницу с сотрясением мозга.

Судьбу дома, пояснил Вячеслав Франк, решат на ближайшем заседании ЧС.

"Надо дождаться экспертизы, а не гадать, в чём причина взрыва. Самое важное – здоровье женщины, которая пострадала при взрыве", – заключил глава города.

Ранее стало известно, что утром 28 июля в Барнауле произошёл хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.