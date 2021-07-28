Пассажирский автобус заблокировал трамвайные пути в Барнауле

Пассажирский автобус заблокировал трамвайные пути на проспекте Ленина в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Водитель маршрутки пытался уйти от столкновения с иномаркой, но оказался на рельсах. Движение трамваев в сторону площади Октября заблокировано. Автор отмечает, что на путях образовывается пробка.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся с трамваем. Инцидент произошёл на пересечении улиц Попова и Балтийской.

Водитель "Жигулей" не пропустил вагон на железнодорожном переезде и спровоцировал аварию. В результате столкновения движение трамваев остановилось.