Пассажирский автобус заблокировал трамвайные пути в Барнауле

Пассажирский автобус заблокировал трамвайные пути на проспекте Ленина в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Водитель маршрутки пытался уйти от столкновения с иномаркой, но оказался на рельсах. Движение трамваев в сторону площади Октября заблокировано. Автор отмечает, что на путях образовывается пробка.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся с трамваем. Инцидент произошёл на пересечении улиц Попова и Балтийской.
Водитель "Жигулей" не пропустил вагон на железнодорожном переезде и спровоцировал аварию. В результате столкновения движение трамваев остановилось.
Комментарии
почему-то водятлы шалабушек думают, что они на танке, и не пропускают трамваи
а при чем тут трамвай? машины скорее всего встали из-за того, что кто-то решил повернуть налево (что запрещено, но все равно поворачивают)
Потому что идиоты.
привыкли что уних танки и поворот надо включать, до совершения поворота а не вовремя.
такаяже .... и стеми кто перестраивается
НЕ было там никакой пробки . немного трамваи постояли. там гаи перекрывали на пару минут левую полосу, пока пытались трамваем вытянуть автобус обратно на дорогу
два debilla - это сила. один налево поворачивал где нельзя, второй гнал в левом радую , хотя через 20м остановка
"два debilla - это сила. один налево поворачивал где нельзя, второй гнал в левом радую , хотя через 20м остановка" - это точно!!!! Каждый первый маршрутчик лезет там в левый ряд, а потом на перекрестке через все ряды направо к остановке!!!
Маршрутки в правом ряде- зло... Да и вообще зло, ездиют как лошади дикие, а исчо и людей возют... Надо их в бараний рог, шоб понимали где пассажирские перевозки, а где ипподром.